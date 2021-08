Sport Recife x RB Bragantino: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport recebe o RB Bragantino nesta sexta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x RB Bragantino DATA Sexta-feira, 6 de agosto de 2021 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Luiz Regazone (RJ)

Quarto árbitro: José Washington da Silva (PE)

VAR: Carlos Eduardo Braga (RJ)

Assistente VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Sport quer a vitória para ficar fora do Z-4 / Foto: Sport Divulgação

O Premiere, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta sexta-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Sport - que anunciou a contratação de Hernanes - quer o triunfo em casa para seguir fora do Z-4. Para o duelo desta sexta, o Rubro-Negro tem dúvida quanto as condições físicas de Thiago Neves.

Sexta-feira tem Leão e tem treino tendo início na Arena de Pernambuco. O local foi escolhido devido ao campo principal do CT estar passando por manutenção e às fortes chuvas para o gramado da Ilha.



Agradecemos o apoio e a compreensão do Presidente da Arena, Kleber Borges!

No entanto, o time segue sem João Igor, Neilton, Leandro Barcia, Sander e Betinho, que continuam no departamento médico.

Após voltar a vencer no Brasileirão depois de quatro jogos, o RB Bragantino quer um novo triunfo para não perder a sua posição dentro do G-4.

Treino ✅✅



O #MassaBruta segue trabalhando a todo vapor em Bragança Paulista visando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que acontece nesta sexta, contra o Sport, em Recife.

O Massa Bruta conta com os retornos de Rafael Luiz e Vitinho, recuperados de problemas físicos. Por outro lado, o técnico Mauricio Barbieri está suspenso, enquanto Luan Cândido, Gabriel Novaes e Bruno Tubarão continuam no departamento médico.

Provável escalação do Sport: Maílson, Hayner, Rafael Thyere, Sabino, Chico, José Welison, Ronaldo Henrique, Thiago Lopes, Everaldo, Paulinho Moccelin e André.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar, Raul, Praxedes, Eric Ramires, Cuello, Ytalo e Arturo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Sport Brasileirão 1 de agosto de 2021 Sport 0 x 0 Ceará Brasileirão 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Sport x São Paulo Brasileirão 22 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 1 x 0 Grêmio Brasileirão 31 de julho de 2021 Fortaleza 1 x 0 Bragantino Brasileirão 25 de julho de 2021

Próximas partidas