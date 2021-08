Sport encaminha contratação de Hernanes até fim de 2021

Alvo de propostas de outros clubes brasileiros, meia tem conversa avançada para virar reforço do Leão e está em Recife

O Sport encaminhou a contratação de Hernanes, livre no mercado desde a rescisão amigável com o São Paulo. Com propposta do Leão, o jogador desembarcou no Recife na última segunda-feira, como noticiou o ge. O atleta de 36 anos tinha anteriormente viagem programada para a capital pernambucana com os filhos.

Hernanes foi alvo de propostas de outros clubes do Brasil de nomes não revelados, mas tem conversa avançada com o Sport. A Goal apurou que a oferta do Leáo é para um contrato até dezembro. Esse tempo de acordo também é o desejo do próprio Hernanes.

Apesar da grave crise financeira do Sport, Hernanes não prioriza isso na decisão e tem como desejo voltar a jogar com frequência, além de ter alguma conexão com seu novo clube.

Natural de Recife, o pernambucano vê isso no Sport, clube pelo qual jogaria e teria a companhia da família por perto.

Hernanes tinha contrato com o São Paulo até dezembro, mas acertou rescisão amigável justamente por não se sentir mais útil no contexto do clube, com contrato considerado caro para o Tricolor pelo aproveitamento em campo. Em 2021, ele fez nove jogos, sendo sete como reserva e dois de titular.