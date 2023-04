Sport Recife x Retrô ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (22), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport Recife e Retrô se enfrentam na tarde deste sábado (22), na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

Após vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Sport entra em campo com a vantagem do empate. Do outro lado, o Retrô precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com o título, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do Sport Recife: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Cariús (Felipinho); Fabinho, Ronaldo e Jorginho; Labandeira (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba.

Escalação do Retrô: Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e Edson Lucas; Jonas, Ratinho e Radsley; Fernandinho, Gustavo Ermel e Giva.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Não há desfalques confirmados.

Quando é?