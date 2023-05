Sport Recife x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sétima rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport Recife e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (14), na Ilha do Retiro, em Recife, às 16h (de Brasília), pela sétima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após perder o jogo de ida para o São Paulo na Copa do Brasil, o Sport Recife volta as suas atenções para a Série B. O Leão está em nono lugar, com 8 pontos, e empatou na rodada anterior. Igor Cariús continua afastado, já que é alvo de investigação de manipulação de resultados.

Do outro lado, o Botafogo-SP voltou a vencer na competição na partida passada, subiu para a quinta posição, com 12 pontos, e agora quer um novo triunfo para tentar entrar no G-4. O Pantera não possui baixas confirmadas para o duelo.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronald Henrique, Edinho, Jorginho e Luciano Juba; e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Botafogo-SP: Victor; Vidal, Carlinhos, Marcio Silva e Jean Victor; Madruga, Tárik, Carlos Manuel, Robinho e Lucas Cardoso; e Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

Desfalques

Sport

Igor Cariús está afastado por ser alvo de investigação de manipulação de resultados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?