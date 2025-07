Sport x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Botafogo se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos conquistados, o Sport entra em campo pressionado em busca da primeira vitória na competição. Em 12 jogos disputados, o Leão da Ilha soma três empates e nove derrotas, com aproveitamento de apenas 8%. No momento, está a 10 pontos do São Paulo, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Botafogo ocupa a sexta posição, com 22 pontos, e chega embalado por uma sequência de cinco vitórias e dois empates nos últimos sete jogos do Brasileirão.

Sport: Gabriel Vasconcelos (Caíque França); Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta (Matheusinho) e Gonçalo Paciência (Ignacio Ramirez).

Botafogo: John; Vitinho, Kaio Fernandes, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas e Álvaro Montoro; Artur, Savarino e Arthur Cabral.

Desfalques

Sport

Pablo e Hereda seguem lesionados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 20 de julho de 2025

domingo, 20 de julho de 2025 Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 39 jogos disputados entre as equipes, o Botafogo soma 18 vitórias, contra 11 do Sport, além de 10 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2020, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0.

Classificação

