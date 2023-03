Southampton x Tottenham ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 28ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Southampton e Tottenham se enfrentam na tarde deste sábado (18), às 12h (de Brasília), no St Mary's Stadium, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na lanterna da competição com 22 pontos, o Southampton chega para a partida em busca de recuperação após a derrota em casa para o Brentford por 2 a 0 na última quarta-feira (15), em partida adiada da 7ª rodada da competição.

Vindo de vitória contra o Nottingham Forest na última rodada por 3 a 1, o Tottenham busca emplacar a segunda vitória consecutiva na competição para se manter na zona de classificação para a Champions League. A equipe ocupa a 4ª colocação, com 48 pontos, mas tem dois jogos a mais que o Newcastle, quinto colocado com 44 pontos.

Prováveis escalações

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Romeo Lavia, Theo Walcott, Carlos Alcaraz, Sulemana; Che Adams.

Tottenham: Fraser Forster; Pedro Porro, Cristian Romero, Eric Dier, Clement Lenglet, Ben Davies; Oliver Skipp, Hojbjerg; Heung-min Son, Richarlison e Harry Kane.

Desfalques

Southampton

Larios e Valentino Livramento, lesionados, desfalcam o Southampton.

Tottenham

Bentancur, Bissouma, Lloris e Sessegnon, lesionados, desfalcam o Tottenham.

Quando é?