Sob o comando de Valverde... Jogadores do Uruguai se rebelam contra Bielsa

O Uruguai foi a maior surpresa negativa da Copa do Mundo de 2026, já que foi eliminado na fase de grupos sem nenhuma vitória e, pela segunda vez consecutiva, deixou o torneio deixando muitas dúvidas, segundo reportagem do jornal espanhol “AS”.

O jornal acrescentou, após a vitória da Espanha sobre o Uruguai (1 a 0) na última partida da fase de grupos: “Se foi Cavani quem derrubou a tela do VAR na partida contra Gana na Copa do Mundo do Catar, desta vez os holofotes se voltaram para Canópio, meio-campista do Fluminense, que foi expulso por uma entrada violenta em Kubarsi nos acréscimos, empurrou o árbitro e enfrentou todo o banco de reservas espanhol.”

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E o “AS” continuou: “O Uruguai confundiu competitividade com violência nos últimos anos, e o clima que se formou em torno da figura do técnico Marcelo Bielsa não ajuda. Os dias que antecederam o confronto com a Espanha revelaram uma crise interna que já existia há muito tempo. Os métodos do técnico não agradaram aos jogadores, e alguns comportamentos dos jogadores não agradaram ao técnico”.

E continuou: “Quatro jogadores titulares, entre eles Fede Valverde, comunicaram isso a ele. Outros preferiram manter a neutralidade, embora o fim já estivesse escrito. O clima estava tenso no final das eliminatórias, apesar da classificação. Mas tudo começou na Copa América: após a eliminação nas semifinais, surgiram os primeiros sinais de rebelião”.

“Um desrespeito às lendas”

E o jornal madrilenho acrescentou: “Ninguém na equipe, nem na federação, gostou do tratamento humilhante que várias lendas receberam, entre elas Luis Suárez. Para muitos, aquele deveria ter sido o fim da era de Bielsa. Falou-se em uma saída amigável. Foram realizadas reuniões na alta direção da federação, mas, no fim das contas, ninguém se atreveu a assinar a rescisão do contrato”.

E completou: “A Federação Uruguaia o manteve por causa da indenização elevada, e isso afetou o desempenho da seleção na Copa do Mundo... Na Celeste, muitos funcionários questionaram seus métodos, suas exigências ‘irracionais’ e os gastos desnecessários em melhorias que, no fim das contas, não deram resultados”.

Por sua vez, Diego Lugano, um dos ícones do uruguaio, disse após a partida, em declarações publicadas pelo jornal “As”: “Ele (Bielsa) trouxe cinco jogadores lesionados. Não entendeu nada. Achou que poderia dar ao time um caráter mais ofensivo, mas nem deveria ter chegado à Copa do Mundo.”