SKA Brasil x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ska Brasil e Santos se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), às 17h (de Brasília), no estádio Municipal de Santa do Parnaíba, pela primeira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Facebook da Centauro.

Em casa, o Ska Brasil vai em busca da vitória na estreia da competição. Do outro lado, o Santos, atual vice-campeão, quer mais uma vez se colocar na luta pelo título.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila, Brena, Bia, Gi Fernandes, Andressa, Vitória, Ketlen, Cristiane, Fabiana, Thais e Camila.

Ska Brasil feminino: a confirmar.

Desfalques

Ska Brasil

Sem desfalques confirmados.

Santos

Não há desfalques confirmados.

Quando é?