O jornalista Ahmed Shubair afirmou, nesta segunda-feira, que a Primeira Divisão egípcia está passando por duas situações absurdas nesta temporada.

Shubair disse em seu programa de rádio: “Há duas situações absurdas na Liga Egípcia. A primeira é que metade dos treinadores fica nas arquibancadas por causa da suspensão”.

E continuou: “Sempre que assisto a uma partida, vejo dois treinadores nas arquibancadas; em outra partida, vejo um treinador nas arquibancadas e outro no banco de reservas; e, na partida seguinte, acontece o contrário”.

E continuou: “A questão da expulsão dos treinadores tornou-se muito frequente. Hoje, como treinador, você é um exemplo para a equipe e para os seus jogadores. Se você faz todas essas reclamações e provoca crises e problemas, o que o jogador fará?”.

Vale lembrar que Nabil El-Kouki, técnico do Al-Masry, assistiu ontem à partida que terminou com a vitória do Zamalek por 1 a 4 nas arquibancadas, cumprindo a suspensão resultante da expulsão.

Ele acrescentou: “A segunda situação, que é a mais ridícula que você pode ver na vida, e que só vejo nos estádios egípcios, pois em todos os outros estádios eu nunca vejo isso. Quando é marcado um pênalti, você vê um jogador da equipe que vai cobrar sentado na marca do pênalti, não por otimismo, mas para cavar o chão sob a bola, de modo que ela não seja chutada com precisão pelo jogador da equipe adversária”.

E continuou: “É sabido que a bola deve ser colocada exatamente no mesmo ponto para a cobrança do pênalti, mas, por causa disso, vemos muitas bolas indo para fora do gol, e às vezes até para as arquibancadas, em condições ruins, especialmente porque os estádios, em geral, não estão nas melhores condições.”

Shoober passou a falar sobre a posição de atacante no Al-Ahly, afirmando que a reclamação parece ilógica diante do surgimento de vários jovens talentos que começaram a se destacar com força dentro e fora do Egito.

Ele observou que a equipe conta com jogadores promissores capazes de agregar valor, o que torna essa reclamação questionável, especialmente com o brilho de alguns jovens jogadores recentemente.

Ele destacou a transferência do jovem atacante Hamza Abdelkarim para o Barcelona, observando que Bilal Attia está prestes a iniciar uma carreira profissional na Espanha.

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