Sheriff, uma noite de 'loucura' e telefones tocando sem parar após vitória histórica no Bernabéu

Falamos com Sebastien Thill, autor do gol da vitória da equipe da Moldávia, em um papo exclusivo

Uma "noite incrivel". É assim que o autor do gol da vitória do Sheriff Tiraspol sobre o Real Madrid, o meio-campista Sebastien Thill, reflete sobre a proeza histórica do time moldavo no Santiago Bernabéu.

Falar que o Sheriff era uma zebra é superestimar as chances da equipe para o duelo: um jornalista do Marca, periódico espanhol, por exemplo, afirmou que os merengues poderiam utilizar Eden Hazard no gol e ainda assim venceriam o jogo. Era, afinal de contas, um time que nunca havia se classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões enfrentando o maior campeão da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após o empate do Real Madrid em um pênalti marcado por Benzema, o Sheriff só suportava a pressão dos merengues até Thill acertar o ângulo em chutaço de fora da área, sem chances para Courtois. Uma das maiores zebras da história da Champions - internet e imprensa obviamente explodiram ao apito final do árbitro Lawrence Visser.

O Sheriff surpreendeu o Real Madrid na Champions e deixou o Carlo Ancelotti assim... 😂 pic.twitter.com/Kv0iu23P8d — Goal Brasil (@GoalBR) September 29, 2021

Perguntado sobre a reação do vestiário do clube após o término da vitória, o meio-campista nascido em Luxemburgo deixou claro que os jogadores entenderam, na hora, o tamanho daquela vitória.

"Foi uma euforia coletiva. No nosso vestiário, todo mundo estava feliz, estávamos fazendo uma festa. Nossos celulares não paravam de tocar. Todos estávamos de parabéns, fizemos um grande jogo." revelou Thill. "Veja o número de defesas que o nosso goleiro fez! Foi incrível! Nós ganhamos juntos, jogamos como uma equipe e por isso ganhamos."

"Recebi centenas de mensagens, e mesmo agora, durante a entrevista, eu ainda estou recebendo algumas. Todo minuto, todo segundo! Meu celular não para de apitar." brincou o meio-campista, autor do gol da vitória. "Quando estava em Luxemburgo, meu ex-time, Progres Niederkorn, eliminou o Rangers. Recebi muitas mensagens naquela ocasião, mas não nesse nível."

Thill, com uma tatuagem na perna que o mostra sonhando em jogar na Liga dos Campeões, agora tem um momento histórico para chamar de seu. E também revelou um pouco mais sobre o que estava pensando naquele momento.

Sheriff Tiraspol's Sebastien Thill has a tattoo that shows him dreaming of playing in the Champions League.



On Tuesday, he scored the winner against Real Madrid at the Santiago Bernabeu.



🥺 pic.twitter.com/1dlpAfuUTa — Goal (@goal) September 28, 2021

"Sabíamos que não teríamos a posse da bola. Nós formamos um bloco defensivo, analisamos as táticas do Real Madrid e como eles se posicionam no ataque e na defesa. Sabiamos que teríamos espaço atrás das linhas e foi assim que conseguimos uma vantagem no começo do jogo. Meu papel era fazer essa transição, levar a bola da defesa para o ataque."

"É muito difícil defender um time como o Real Madrid. Em certo momento, eles criavam uma oportunidade por minuto. O pênalti de Vinícius Júnior.? Se é um jogador do Sheriff, o árbitro não marcaria." criticou Thill. "Eu revi as imagens e para, é 50-50. Alguns árbitros dão essa falta, outros não. Mas como eles são o Real Madrid, o pênalti foi marcado."

"Depois do gol, notei que eles estavam dando muito espaço na frente da área. Eu ataquei esse espaço e recebi uma bola perfeita no meu pé esquerdo. Daquele lugar, ou você manda bola para fora do estádio ou acerta o ângulo. Para nossa sorte, acertei o ângulo!" compartilhou o meio-campista. "Foi uma loucura! Eu estava muito feliz, só corria para todos os lados. Senti um frio na barriga, nem lembro de tudo que senti naquele momento. Foi difícil focar novamente, já que ainda tínhamos tempo de jogo."

Com seis pontos, o Sheriff terminou a segunda rodada da fase de grupos com 100% de aproveitamento e a liderança de um grupo contendo Real Madrid, Inter de Milão e Shakhtar, três clubes acostumados a participar do mata-mata da competição.

Perguntamos, então, qual é o próximo passo da equipe? Se classificar para as oitavas de final? Terminar na liderança do grupo? Garantir, no mínimo, uma vaga na Liga Europa?

"Nós vamos levando jogo a jogo. Não falamos: queremos terminou com 10, 11, 12 pontos. Antes de todos os jogos, analisamos nossos oponentes e montamos um plano para vencer." garantiu Thill. "Nós sabemos os próximos quatro jogos serão muito complicados. Sempre jogamos da mesma maneira, seja em jogos domésticos ou na Liga dos Campeões.

O Sheriff volta aos gramados pela Champions no próximo dia 19 de outubro, contra a Inter de Milão, no San Siro. Se vencer, ficará muito próximo de garantir uma vaga nas oitavas de final, o que seria um feito maior ainda para os guerreiros de Tiraspol.