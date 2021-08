Sheriff Tiraspol, a vaga inédita na Champions e o maior feito do futebol moldavo - que não é moldavo

O time, localizado na Transnístria, região separatista, conseguiu um feito inédito na Liga dos Campeões da Uefa

Benfica, Shakhtar, Malmo, Young Boys, Red Bull Salzburg... A maioria dos clubes que se aproveitaram dos playoffs da Liga dos Campeões 2021-22 para se classificarem para a fase de grupos já é velho conhecido de quem acompanha o principal torneio de clubes da Europa. Apenas a maioria, veja bem: o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, surpreendeu o mundo e está entre as 32 equipes classificadas para a fase de grupos da competição.

O time, fundado em 1996, é o maior campeão da Moldávia, com 19 títulos em 30 edições do Campeonato Nacional, e já havia feito 78 jogos válidos pela Champions League sem conseguir a classificação para a fase de grupos, apenas disputando os jogos de mata-mata da fase preliminar.

Foram 18 tentativas frustradas, afinal, até que o Sheriff Tiraspol conseguisse a proeza. A classificação já é, de longe, o maior feito do futebol do pequeno país do Leste Europeu, que tem apenas cinco vitórias em 61 jogos nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo e nunca ficou nem perto de se classificar para uma edição da Eurocopa. Mas o Sheriff, bem... não se reconhece como um time da Moldávia.

O time é localizado na Transnístria, região separatista no país. Diferenças culturais históricas tornam o estado quase um "país dentro de outro", com governo e cultura própria.

Pode pintar a dúvida, então: como é que o Sheriff Tiraspol, de um país/região com tão pouca tradição futebolística, conseguiu a vaga?

A resposta é quase sempre a mesma quando falamos de campanhas assim: muito investimento em jogadores estrangeiros e uma torcida apaixonada. Mas se engana quem imagina que a equipe precisou de muita sorte para conquistar a classificação.

Com quatro brasileiros no elenco (Fernando Costanza, ex-Botafogo, Luvannor, artilheiro do torneio, e Cristiano, ex-Volta Redonda, foram titulares no jogo que deu a vaga ao Sheriff) e e apenas seis jogadores da Moldávia, o time sobrou na fase preliminar: bateu o Teuta Durres, da Albânia, pelo placar agregado de 5 a 0, o Alashkert, da Armênia, por 4 a 1, e o Estrela Vermelha - equipe que já foi campeã da Champions - por 2 a 1. No último playoff, então, sobrou contra o Dínamo Zagreb, clube muito mais tradicional, e conquistou a vaga vencendo por 3 a 0 dentro de casa e segurando o 0 a 0 na Croácia.

A equipe, afinal, conta com o patrocínio da Sheriff, principal empresa da região - que até divide seu nome com o clube. Receita que garantiu muitos investimentos e uma vaga inédita na fase principal da Liga dos Campeões 2021-22.

Por mais que precise praticamente de um milagre para conquistar uma eventual classificação para as oitavas de final, só o fato de conseguir chegar à fase de grupos já garantirá 15,6 milhões de euros ao Sheriff Tiraspol, bem como possivelmente uma posição mais privilegiada nas próximas edições do torneio, caso novamente seja campeão da liga local. A consagração de um projeto que ainda deve dar muito o que falar.