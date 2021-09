O Novo Bernabéu, e uma velha zebra que o Real Madrid repete na Liga dos Campeões

Os Blancos foram surpreendidos pelo Sheriff, que venceu na Espanha e assumiu a liderança do Grupo D

O Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, está novinho, mas o time insiste em repetir velhos hábitos. Recém reformada, a casa do time merengue voltou a receber um jogo de Liga dos Campeões nesta terça-feira (28), e foi o palco de mais uma zebra para o lado dos Blancos .

Depois de uma longa reforma , que fez o Real mandar seus jogos da temporada passada no Alfredo Di Stéfano, o Santiago Bernabéu voltou a ser palco de um jogo da Champions League. O cenário parecia perfeito para que os Blancos assumissem a liderança do grupo D - só haviam perdido um dos últimos 32 jogos da fase de grupos neste estádio, o adversário era o modesto e azarão Sheriff Tiraspol, da Moldávia, e o time está embalado.

No entanto, o Real acabou protagonizando (mais uma) uma zebra, e desta vez histórica. Mesmo com tudo a seu favor para somar mais três pontos na Champions, o time de Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Sheriff, que abriu 1 a 0 ainda no primeiro tempo. De pênalti, Benzema empatou aos 20 da segunda etapa, mas ainda deu tempo do time da Moldávia marcar mais um e vencer a partida. E assim, a única parte negativa das previsões pôde se concretizar: nos últimos sete jogos da Champions no estádio, os merengues venceram apenas um.

Além da derrota para o azarão, que chegou à Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, o Real perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo D, que ficou justamente com o Sheriff, único dos quatro times do grupo a vencer os dois jogos.

E esta não foi a primeira vez que o Real protagonizou uma zebra. A derrota no Santiago Bernabéu, mencionada anteriormente, aliás, foi mais uma delas. Em dezembro de 2018, pela sexta e última rodada da fase de grupos, já classificado para o mata-mata, o Real Madrid, com uma série de mudanças no time titular, perdeu de 3 a 0 para o CSKA, que terminou na última colocação do grupo.

Saindo do Bernabéu, mas não indo muito longe temporalmente, na temporada passada uma outra zebra para os Blancos. Depois de perder por 2 a 0 jogando fora de casa, o Real foi novamente surpreendido pelo Shakhtar Donetsk no Alfredo Di Stéfano, quando perdeu por 3 a 2 para os ucranianos, que chegaram a abrir 3 a 0, ainda no primeiro tempo.

Agora, com uma vitória e uma derrota na Liga dos Campeões, o Real Madrid, com três pontos, é o segundo colocado do Grupo D. Na primeira colocação, com seis pontos, está o Sheriff, e com apenas um ponto cada, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk estão na terceira e quarta colocações respectivamente.