Sheffield Wednesday x Newcastle ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Inglaterra

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela terceira rodada da FA Cup; veja como acompanhar na TV e na internet

Sheffield Wednesday e Newcastle se enfrentam na tarde deste sábado (6), às 15h (de Brasília), no estádio Hillsborough, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias e um empate, o Sheffield eliminou o Morecambe e o Mansfield Town nas rodadas anteriores, enquanto o Newcastle chega embalado com 11 vitórias e seis empates nos últimos 17 jogos disputado na temporada.

Em 130 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle soma 57 vitórias, contra 42 do Sheffield, além de 31 empates. No último encontro, válido pela Championship 2016/17, o Sheffield venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sheffield Wednesday: Dawson; Palmer, McGuinness, James; Mighten, Byers, Vaulks, Dele-Bashiru, Johnson; Windass, Smith.

Escalação do provável Newcastle: Dubravka; Manquillo, Burn, Lascelles, Lewis; Longstaff, Anderson, Willock; Murphy, Wood, Saint-Maximin.

Desfalques

Newcastle

Sem desfalques confirmados.

Sheffield

Barry Bannan, George Byers e Will Vaulks, lesionados, estão fora.

Quando é?