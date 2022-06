Shakhtar tenta convencer Dodô de permanência; Lateral cogita deixar o clube

Lateral direito de 23 anos pensa em deixar o Shakhtar Donetsk por insegurança na Ucrânia; Clube treinará na Turquia e jogará na Polônia

O lateral direito Dodô, de 23 anos, cogita deixar o Shakhtar Donetsk no atual mercado da bola. Embora tenha contrato com o clube até agosto de 2025, o jogador se sente inseguro para retornar ao clube que defende desde janeiro de 2018 por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia.

A GOAL apurou que há o desejo do clube em manter o jogador para a próxima temporada — o time fará os treinos na Turquia e mandará as partidas na Polônia. Mesmo que esteja fora da faixa em que há tensão, o atleta não deseja voltar ao clube neste momento.

Dodô foi chamado pela diretoria do Shakhtar Donetsk para conversar. Há uma reunião marcada para os próximos dias. A ideia do clube é convencê-lo sobre a permanência. O jogador, entretanto, não sente segurança em voltar com a sua família para o leste europeu.

A manutenção do lateral direito no clube ucraniano dependerá de uma garantia de segurança de seus familiares e do projeto que será apresentado para a sequência até o fim do contrato, em agosto de 2025.

Se o projeto apresentado pelo Shakhtar Donetsk não for convincente, Dodô está disposto a procurar novos clubes. O lateral direito gostaria de permanecer na Europa, onde também defendeu as cores do Vitória Guimarães, de Portugal. Ele já avisou ao estafe que aprovaria uma transferência no continente. As alternativas são analisadas pelos empresários do jogador.

Em respeito ao Shakhtar Donetsk, Dodô ainda não escutou propostas. O jogador aguarda a reunião com o clube ucraniano para decidir o seu futuro.

Considerado titular do time comandado pelo italiano Roberto De Zerbi, Dodô fez 14 partidas pelo Shakhtar até a paralisação do futebol na Ucrânia nesta temporada. No período, esteve em campo por 2.295 minutos, somando quatro assistências.