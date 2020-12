Shakhtar Donetsk faz sondagem por Gabriel Veron

Palmeiras espera ofertas de 30 milhões de euros pelo jovem atacante, que tem multa rescisória de 60 milhões de euros

O está de olho na contratação de Gabriel Veron. A Goal apurou que o clube ucraniano, que acompanha com atenção o jovem atacante do desde o início do ano, resolveu efetivar o antigo interesse e, com isso, buscou informações sobre um eventual acordo.

Numa primeira abordagem, os ucranianos ouviram que Veron também é observado pelo mercado italiano e está avaliado pelo em aproximadamente 30 milhões de euros (R$ 185 milhões, na cotação atual), apesar de ter uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 371 milhões).

Visto a idade elevada de alguns jogadores do elenco, como os também brasileiros Taison e Dentinho, que têm 32 e 31, respectivamente, o quer rejuvenescer o ataque. A promessa palmeirense, de apenas 18 anos, encaixa perfeitamente no perfil buscado pela equipe do treinador português Luís Castro.

Há, no entanto, um "limite financeiro" pré-estabelecido pelo clube ucraniano para avançar com uma proposta na próxima janela de transferências : não superar a casa dos 20 milhões de euros (R$ 123 milhões).

Revelado pelo próprio Palmeiras, Gabriel Veron é um dos grandes xodós de Abel Ferreira. O treinador português , inclusive, fez elogios públicos ao camisa 27 alviverde, tendo até citado Neymar .

“O Veron sabe que tem muita qualidade. Sabe que este é o caminho, e eu digo sempre a ele, em particular, para lembrar do que o trouxe até esse nível", destacou.

"É impossível o Palmeiras vender esse jogador por menos que o Neymar foi vendido ao ", completou.