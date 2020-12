Como é o contrato de Gabriel Verón com o Palmeiras e qual é o valor da rescisão?

Para Abel Ferreira, treinador do Alviverde, a joia palmeirense deve ser vendida por um valor astronômico, mas Verón vale tanto assim?

O futebol europeu é o destino certo dos jovens jogadores que se destacam no . Com Gabriel Verón, não deve ser diferente. Joia palmeirense desde as categorias de base, o atacante é tratado como uma das maiores revelações do clube nos últimos anos.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, aposta a futura venda de Verón para a Europa será mais cara do que a de Neymar ao Barcelona, em 2013, fazendo do palmeirense o jogador mais caro da história do futebol brasileiro.

Em setembro de 2020, quando completou 18 anos, o jogador assinou um novo contrato com o e tem uma multa rescisória milionária. Confira os números!

Qual é a multa rescisória de Gabriel Verón?

A multa rescisória do jogador é de 60 milhões de euros, aproximadamente 380 milhões de reais. O valor é inferior aos 88,2 milhões de euros pagos pelo na compra de Neymar, em 2013. Ou seja, é difícil que Verón supere o recorde estabelecido pelo ex-santista.

No entanto, Gabriel Verón pode superar o xará Gabriel Jesus e se tornar a venda mais cara do Palmeiras. Em 2017, o Alviverde vendeu Jesus para o por 32 milhões de euros.

Segundo o Transfermarkt, o atual valor de mercado de Verón ainda está abaixo destes números: 25 milhões de euros (158 milhões de reais). Porém, se o jovem manter o alto nível, como a atuação de gala na goleada por 5 a 0 contra o Delfín (com dois gols e uma assistência), este número deve se alterar rapidamente.

Qual é o tempo de contrato de Gabriel Verón?

O contrato de Verón com o Palmeiras tem duração até setembro de 2025. Antes da renovação, o jovem estava vinculado ao Alviverde por um contrato de menor de idade, que é válido apenas dos 14 aos 17 anos.