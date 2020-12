Abel Ferreira faz aposta: Gabriel Verón sairá do Brasil mais caro que Neymar

Bola de Ouro da Copa do Mundo sub-17 de 2019, atacante de 18 anos é considerado uma das maiores joias da base do Palmeiras

Gabriel Verón pode se tornar a venda mais cara da história do futebol brasileiro. Pelo menos essa foi a previsão que Abel Ferreira, treinador do , fez após o show do jovem jogador na goleada alviverde contra o Delfín por 5 a 0, nesta quarta-feira, 2.

Atualmente, o posto de jogador mais caro do futebol brasileiro é de Neymar. Em 2013, o craque do foi vendido para o por 88,2 milhões de euros (segundo o Transfermarkt). Para Abel Ferreira, Verón vale ainda mais.

"Vou contar uma história. O Luis Campos é diretor do (da ) e foi meu técnico quando tinha a idade do Verón. Eu fui falar com ele sobre vir para o Palmeiras. O primeiro jogador que ele falou foi sobre o Verón. Ele conhece todos os jovens com potencial. Sabe que tem muita qualidade. Sempre digo ao Verón para se lembrar o que o trouxe a este nível. É impossível o Palmeiras vender este jogador por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona", analisou o português.

Superar a venda de Neymar ao Barcelona, no entanto, não parece algo tão simple quanto o treinador alviverde afirma. Quando completou 18 anos, Verón assinou um novo contrato com o Palmeiras e a multa do jogador ficou estabelecida em 60 milhões de euros (377 milhões de reais). O Transfermarkt avalia que o jogador atualmente vale 25 milhões de euros (158 milhões de reais).

É mais provavel que Gabriel Verón se torne a venda mais cara do Palmeiras. O recorde alviverde foi a venda de Gabriel Jesus para o em 2018. Na época, o time de Guardiola pagou 32 milhões de euros pelo atacante. Esta é a sexta venda mais cara do futebol brasileiro.

Com Abel Ferreira, Verón está ganhando mais espaço no time do Palmeiras. Quando estava disponível, a joia palmeirense atuou em todos os jogos, seja como titular ou entrando no decorrer do jogo. O teste positivo para o coronavírus interrompeu a sequência mas, já recuperado, o garoto mostra que pode ser mais do que uma opção no elenco. Com o português, Verón atuou em seis jogos e anotou quatro gols.

Não é de hoje que a joia do Palmeiras chama a atenção. Em 2019, quando ainda atuava nas categorias de base do clube, foi convocado para a sub-17 e brilhou. Além do título com o , Verón recebeu a Bola de Ouro da competição. Em seus primeiros 70 minutos com o time profissional do Palmeiras, foram dois gols e uma assistência.

Eleito um dos 50 melhores jovens jogadores no NxGn 2020, a estrela palmeirense tem tudo para ser vendida por cifras milionárias.