Militão vira solução de emergência para a lateral do Real Madrid

Com as lesões de Carvajal e Nacho, o brasileiro será o lateral direito na partida contra o Bétis

Éder Militão será o lateral direito do contra o Bétis, na partida deste domingo, 8 de março. O brasileiro é uma solução de emergência encontrada pelo técnico Zinedine Zidane para a posição.

As opções naturais para a posição são os espanhóis Dani Carvajal e Nacho Fernandez. Porém ambos não treinaram com o grupo antes do duelo contra o devido a uma gripe que afetou tanto o titular quanto o reserva.

Com este cenário, Militão deve ser titular e receber uma oportunidade pela primeira vez em LaLiga desde o duelo contra o , em 18 de janeiro. Ao longo de toda a temporada, o brasileiro não chegou a receber muitas oportunidades. Foram apenas 12 partidas, dez delas, porém, como titular.

Não será a primeira vez que ele jogará nesta posição. Ainda quando jogava pelo , Militão chegou a jogar em muitas partidas como lateral. No , ele atuou mais nesta posição do que como zagueiro, onde Zidane tem o escalado.

Na convocação para a seleção brasileira, inclusive, Tite o chamou para ser um dos quatro zagueiros do elenco do que começa a disputa das eliminatórias para a .

Outra ausência no jogo contra o time de Andaluzia será o meio-campista Isco. O Real Madrid tem diversos desfalques mas ainda assim joga para se manter na liderança de LaLiga. Com 56 pontos, os merengues estão um ponto a frente do na corrida pelo título.