Militão (ainda) é 'reserva de luxo' em primeiro ano no Real Madrid

Os números mostram: mesmo que o desempenho defensivo do clube merengue não caia o brasileiro, ele ainda não assumiu a titularidade

Pense rápido em uma defesa forte de um time espanhol: se você imaginou o Atlético de Madrid de Diego Simeone, acertou a cidade, mas errou o time. A melhor defesa da , ao menos até agora, é a do .

O desempenho defensivo do clube merengue é tão bom, mas tão bom, que Éder Militão, brasileiro contratado a peso de ouro do , acabou ficando esquecido no banco de reservas do Real, em boa parte da temporada até aqui.

O ex-jogador do tem, no ano, em 27 partidas da La Liga, apenas nove jogos disputados na competição. Delas, em apenas sete o jovem foi titular. Nada de errado com suas performances, no entanto: o grande problema do brasileiro no clube até agora é quem está em sua frente.

Sergio Ramos e Raphael Varane, junto do goleiro Courtois e de todo o sistema defensivo montado por Zinedine Zidane, vão tendo uma temporada no mínimo ótima pelo Campeonato Espanhol. Mesmo que Militão consiga suprir a ausência dos titulares sem muitos problemas, ele acaba ficando para trás: hoje, é o quinto jogador com minutos no banco de reservas na La Liga.

Confira os números da defesa do Real Madrid com e sem Éder Militão:

Fica claro, então, que Militão se tornou um daqueles jogadores no "limbo": bom o suficiente para ser titular de muitos e muitos clubes, mas sem conseguir tomar o lugar dos titulares onde joga.

Mesmo assim, é óbvio que o clube merengue tem altas expectativas para seu futuro. Não foi a toa, afinal, que o Real Madrid pagou 50 milhões de euros pelo jogador. Assim, só resta uma dúvida: quando é que Éder Militão conseguirá assumir a titularidade?