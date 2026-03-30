Série C: reclamação do Trapani é rejeitada; dedução de 5 pontos na classificação é confirmada

O Tribunal Federal de Apelação, em sessão plenária, indeferiu o recurso do Trapani (Grupo C da Série C), confirmando a multa de 1.500 euros e a dedução de cinco pontos na classificação, a ser cumprida na atual temporada esportiva, imposta em 9 de março pelo Tribunal Federal Nacional por violações de natureza administrativa. O clube havia sido encaminhado em 3 de janeiro passado, na sequência de uma denúncia da Comissão Independente para a Verificação do Equilíbrio Econômico e Financeiro das Sociedades Esportivas. O Tribunal também indeferiu o recurso da Procuradoria Federal quanto à inadequação das sanções impostas pelo TFN ao Trapani e aos seus dirigentes.

Além disso, foi declarado inadmissível o recurso do Trapani para revogar a penalização de oito pontos na classificação imposta em maio de 2025 pelo TFN por violações de natureza administrativa e confirmada em junho passado pelo Tribunal Federal de Apelação. (ANSA).