Serie A do Italiano: quando começa, quais os times, principais jogos e mais

Campeonato Italiano já tem datas e jogos definidos para a temporada

A bola vai rolar no Campeonato Italiano neste sábado (24)! Enquanto a atual campeã, , estreia fora de casa contra o , a , comandada pelo português Paulo Fonseca, recebe o .

Fora da primeira divisão desde a temporada 2010/11, o Brescia retorna para a elite do futebol italiano com o título da Serie B e vaga de forma direta, assim como o vice-campeão Lecce. A terceira vaga ficou com o Hellas Verona, que garantiu a classificação no playoff de acesso.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina o Campeonato Italiano 2019/20?

A anunciou em julho a tabela da temporada 2019/20. A nova edição do campeonato começa no próximo dia 24 de agosto, enquanto a última rodada será disputada no dia 24 de maio de 2020

Por outro lado, a última rodada será disputada no dia 17 de maio de 2020. A tabela completa pode ser conferida AQUI!

Que canal passa o Campeonato Italiano no ?

O DAZN, serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda, possui os direitos de transmissão da Série A Italiana até junho de 2021. No entanto, a plataforma irá sublicenciar parte do conteúdo para a RedeTV!.

As empresas chegaram a um acordo e, assim como na última temporada, a RedeTV! terá direito a um jogo exclusivo para exibir na TV aberta.

Que times vão disputar o Campeonato Italiano em 2019/20?

O assinante do DAZN pode acessar de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

Um total de 20 equipes disputam a temporada 2019/20 da Serie A Italiana: os quatro primeiros classificados ao final do campeonato ganham vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da UEFA, enquanto o quinto e sexto colocados irão disputar a edição seguinte na .

Os três últimos classificados (18º ao 20º lugar) serão rebaixados à segunda divisão italiana. Confira a seguir a relação dos concorrentes deste ano:





Brescia





Genoa

Hellas Verona



Juventus



Lecce





Parma

Roma











Quando serão os clássicos?

O primeiro dérbi de Milão, jogo entre Inter e Milan, está agendado para a quarta rodada, no dia 22 de setembro, enquanto que Inter e Juve vão se enfrentar somente na sétima rodada, dia 6 de outubro.

Já Milan x Juventus se enfrentarão apenas na 12ª rodada, marcado para o dia 10 de novembro.

Como foi a temporada 2018/19

A Juventus alcançou o seu oitavo título consecutivo ao vencer a Fiorentina, na Allianz Stadium, em Turim, por 2 a 1. Foi o primeiro título de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juve, que se sagrou campeã com cinco rodadas de antecedência.

Em segundo lugar, ficou o Napoli, com 79 pontos. 11 a menos que a líder Juve, e 10 pontos a mais que o terceiro colocado, Atalanta.

Vale ainda destacar que a Inter fechou o grupo do G-4, e entrou na fase de grupos da 2019/20.