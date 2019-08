Cristiano Ronaldo pelo meio e Dybala de falso 9? Como a Juve pode jogar nesta temporada?

A janela de transferência da Velha Senhora criou um certo clima de incertezas em clube conhecido por sua estabilidade

Como será a escalação da nesta temporada? Verdade seja dita, não há certeza nem de como vão jogar no sábado, quando começa mais uma campanha da equipe na contra o . Infelizmente, não se sabe nem se o treinador Maurizio Sarri poderá fazer sua estreia no comando da Juve, devido a um quadro de pneumonia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

De qualquer maneira, há mais incertezas do que era de se esperar mesmo após a troca de treinadores. Repor a saída do pragmático Massimiliano Allegri com um “sonhador” como Sarri já é o suficiente para criar dúvidas, deixando de lado as condições de saúde do último.

As intenções do clube são claras: colocar em campo um time capaz de vencer a , torneio que é o sonho de consumo dos torcedores da Juventus e que vem batendo na trave nos últimos anos.

A Juve esteve ocupada nesta janela de transferências, mas não o suficiente. Para fechar os balanços com equilíbrio, é necessário que o time se desfaça de grandes nomes antes do fim do mercado.

Consequentemente, a Velha Senhora começa a corrida pelo seu nono Scudetto consecutivo com jogadores que podem ser vendidos antes mesmo da segunda rodada, o que aumenta a nuvem de incertezas que paira sobre o clube que por anos foi sinônimo de estabilidade.

Um temporada muito interessante está por vir para todos os envolvidos…

Goleiros

A grande notícia é a volta de Gianluigi Buffon. Após sua decisão surpreendente de passar uma temporada no , o goleiro de 41 anos retorna ao clube que ajudou a conquistar nove títulos italianos.

Entretanto, a passagem de Buffon no Parc des Princes foi mal-sucedida e será lembrada mais por seu erro no jogo de oitavas de final contra o . Ele volta sabendo que será, inicialmente, reserva de Wojciech Szczesny no gol alvinegro.

Mas ele parece aceitar a situação numa boa, tendo até gentilmente recusado a camisa 1 da Juve, que vestiu por tantos anos mas foi repassada a Szczesny na temporada passada, e a braçadeira de capitão, hoje usada por Giorgio Chiellini.

Buffon deverá certamente jogar mais do que Mattia Perin, que está machucado desde Novembro. A lesão no ombro tirou o goleiro da mira do nesta janela de transferências.

Defensores

A importância da aquisição de Matthijs de Ligt é difícil de ser medida, pois estamos falando do melhor defensor que apareceu no cenário do futebol nos últimos anos e que foi procurado por PSG e .

Além disso, quando consideramos que o Manchester United pagou 85 milhões de euros por Harry Maguire, um zagueiro inferior tecnicamente em diversos quesitos, vemos que 75 milhões de euros pelo holandês de 20 anos foi uma barganha.

De Ligt certamente agregará muito valor a defesa da Juventus, que precisava de uma renovação, levando em consideração que Andrea Barzagli se aposentou, Chiellini tem 35 anos e Leonardo Bonucci tem 32. E embora Bonucci tenha uma ótima qualidade de passes, ele não tem sido o mesmo jogador de anos atrás de sua ida ao .

Porém, uma dupla formada por De Ligt e Chiellini deve ser a mais utilizada nesta temporada. Vale lembrar que Daniele Rugani parece estar mesmo mais perto da porta de saída.

Devemos prestar atenção também em outro jogador contratado nesta janela: Merih Demiral. O turco de 21 anos deixou uma ótima impressão na pré-temporada e pode entrar na rotação do time titular mais cedo do que se esperava.

Preocupante é a situação das laterais. Principalmente pelo lado direito. A decisão de liberar João Cancelo para o já seria ruim, mas a opção por trazer Danilo como peça de reposição faz a transferência ser ainda mais bizarra. Tanto Mattia De Sciglio quanto Juan Cuadrado podem também atuar por ali, mas o desnível técnico comparado ao do português é muito alto, independentemente de quem jogue.

Pelo lado esquerdo, é certo de que Alex Sandro é um ótimo lateral ofensivo. Mas a falta de qualidade na cobertura das jogadas é algo que preocupa.

Meio Campistas

A Juve tem sido a campeã em contratar grandes meio campistas de graça e as vindas de Aaron Ramsey e Adrien Rabiot só reforça esses dados. Os dois chegaram sem custos (excluindo salários e taxas de assinaturas) para a temporada 2019-20.

Ambos devem ser utilizados logo de cara no time titular, especialmente Ramsey, que é o típico meio-campista artilheiro que a Velha Senhora estava buscando há alguns anos. Rabiot, por sua vez, mesmo com todas as preocupações sobre seu temperamento, é um jogador imensamente talentoso que mistura técnica com força e está pronto para substituir, mesmo que tardiamente, seu compatriota Paul Pogba.

Miralem Pjanic será novamente encarregado de puxar as cordas do meio de campo, embora seu desempenho questionável em grandes jogos. Emre Can é claramente uma boa opção para o meio de campo depois de impressionar a todos na última temporada pela sua ótima versatilidade.

Rodrigo Betancur, por sua vez, mostrou que é uma grande promessa e que tem muita habilidade para se tornar um grande jogador e melhorar cada vez mais. O mesmo não pode ser dito para Blaise Matuidi e Sami Khedira, jogadores com idades mais avançadas (ambos tem 32 anos) e que claramente já começaram o declínio de suas carreiras. Os dois serviram muito bem a equipe, mas será uma surpresa caso ambos continuem para esta temporada.

Atacantes

Só há uma certeza no ataque da Juve: Cristiano Ronaldo. Mas em que posição ele vai jogar? E quem jogará ao seu lado? Não sabemos as respostas para essas perguntas mesmo com somente três dias para a estreia do time no Campeonato Italiano.

Os Bianconeri passaram boa parte do verão europeu tentando se livrar de Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuaín - mas os três permanecem no clube. Mas claro, os três podem ainda sair, o que significa que Sarri não sabe ao certo com quais atacantes ele pode contar e confiar. Não surpreendente, ele rotulou a situação como “embaraçosa”.

Dos três citados, Dybala é quem mais tem chances de começar jogando, pelo menos no sábado, da mesma forma que ele jogou na pré-temporada. Sarri está otimista que pode desenvolver “La Joya” em uma nova posição, a de falso 9.

Mandzukic funcionou bem com Cristiano Ronaldo na última temporada, trocando de posição com o português em, diversas ocasiões dentro de campo, enquanto que Higuaín é o camisa 9 mais clássico do elenco e tem um bom relacionamento com Sarri.

Os rumos do mercado definirão tudo. Caso a Juve contrate Mauro Icardi, o “exilado” atacante da iria obviamente ser titular indiscutível ao lado de Cristiano Ronaldo, que jogaria aberto pela esquerda.

Porém, caso nenhum centroavante chegue, é esperado que CR7 jogue pelo meio com Douglas Costa de um lado e Federico Bernardeschi de outro. Os dois pontas tiveram problemas na última temporada mas se espera que ambos convençam Sarri, com o brasileiro se mostrando imparável como já foi e com o italiano finalmente se mostrando pronto para assumir a titularidade da Juve.

Treinador

Os torcedores do ficaram claramente incomodados com a decisão de Maurizio Sarri de comandar a Juventus. Mas a reação negativa de parte da torcida alvinegra foi o que mais chamou atenção.

Não são todos que reagiram assim, mas não é um exagero dizer que a maioria dos fãs deverá ser convencida por Sarri, que ganhou seu primeiro título somente na temporada passada ( , com o ).

Mais artigos abaixo

Mas embora ele não tenha um currículo espetacular, Sarri é conhecido por conseguir montar equipes que apresentam um bom futebol - o que foi um desafio para o Allegri conseguir na última temporada, mesmo com um elenco tão bom.

Mantendo o clássico estilo 4-3-3, a temporada com o novo treinador promete ser mais empolgante para a Juventus.

Como a Juventus pode jogar