Sergipe x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (2), pela primeira fase do torneio; veja como acompanhar na TV

Sergipe e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), na Arena Batistão, pela primeira fase do torneio da Copa do Brasil. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Athletic Club x Brasiliense. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Depois da derrota para o Flamengo por 1 a 0 na última rodada do Cariocão, o Botafogo volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. A equipe tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase do torneio.

Do outro lado, o Sergipe chega embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados na temporada. As equipes já se enfrentaram em seis oportunidades, com o Alvinegro tendo 100% de aproveitamento.

"Temos visto algumas coisas a respeito do Botafogo, assim como víamos de outras equipes no Estadual e Copa do Nordeste. A postura tem que ser a mesma que tem sido aplicada até agora: muita entrega e dedicação", afirmou Wescley.

"Os resultados vem fazendo a gente acreditar. Temos feito bons jogos, trabalhado bastante e nos dedicado ao máximo para alcançar todos os objetivos possíveis. Neste momento, mais do que nunca precisamos do torcedor, principalmente se tratando de um jogo único. Contamos com todos eles", completou.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Joel Carli, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula (Lucas Fernandes); Gustavo Sauer (Lucas Piazon), Víctor Sá e Tiquinho. Técnico: Luis Castro.

Sergipe: Dida; Wander, Pablo, André Penalva e Miguel; Magno, Pedro Henrique e Romário; Danielzinho, Abner e Ronan. Técnico: Rafael Jacques.

Desfalques

Botafogo

Patrick de Paulo apresentou lesão no joelho esquerdo, assim como Gatito Fernandez, Eduardo que seguem como desfalques.

Sergipe

Não há desfalques confirmados.

Quando é?