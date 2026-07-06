Será que Ken liga para Trump?… Thomas Tuchel critica duramente a “FIFA”

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, provocou uma nova polêmica na Copa do Mundo de 2026 ao criticar a decisão da Fifa de anular a expulsão do atacante americano Folarin Balogun, perguntando ironicamente: “Será que Harry Kane deveria perguntar a Donald Trump?”

Balagun havia recebido um cartão vermelho contra a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final e deveria ficar de fora do confronto contra a Bélgica nas quartas de final, mas a FIFA suspendeu a punição por um ano com base no artigo 27, o que lhe permitiu participar.

A decisão provocou indignação na delegação da Inglaterra, especialmente após reportagens inglesas indicarem que a revogação ocorreu após um telefonema do presidente americano Donald Trump.

Tuchel disse em uma coletiva de imprensa após a vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México: “Isso é confuso para mim. Quem anula a decisão, quando e com base em quê? Queremos critérios uniformes”.

O técnico alemão acrescentou: “Não foi cartão vermelho. O VAR interveio. A decisão foi tomada. Por que está sendo anulada agora?”

E continuou, com ironia: “Será que vão anular o cartão amarelo que Michael Olise recebeu e que ele não merecia? Vamos recorrer da expulsão de Jarell Quansah? Harry Kane deve pedir ao presidente Trump? Talvez!”

Por sua vez, a Federação Belga expressou seu “espanto” com a decisão da FIFA. Em comunicado, ela afirmou que está “analisando todas as opções disponíveis” para recorrer da decisão antes do confronto contra os Estados Unidos.

Está previsto que as seleções dos Estados Unidos e da Bélgica se enfrentem na noite de segunda-feira, em Seattle, em meio a uma ampla polêmica sobre a justiça da decisão e seu impacto no torneio.