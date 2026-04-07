Senegal reage à visita do presidente da CAF a Dacar

As repercussões da final da Copa Africana das Nações de 2025 continuam, abrindo um novo capítulo de tensão entre o Senegal e o Marrocos, após a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de conceder o título ao Marrocos “por decisão administrativa”, decisão que provocou uma onda de indignação generalizada nos círculos esportivos senegaleses, em meio a acusações de falta de justiça na condução do processo.

Desde o anúncio da decisão, o futebol africano vive uma crise sem precedentes, depois que o Senegal decidiu recorrer oficialmente ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), alegando que a desistência de sua seleção da final ocorreu em circunstâncias de força maior que não podem ser ignoradas.

Apesar das tentativas da CAF de acalmar os ânimos por meio de comunicados e declarações equilibradas, a tensão popular e política em Dacar continuou a aumentar, o que levou o presidente da Confederação Africana, Patrice Motsepe, a intervir pessoalmente.

Leia também: Está decidido: Madrid dispensa três jogadores... e “condições severas” para a permanência de outros quatro



Visita de acalmia a Dacar

Em meio a esse cenário tenso, reportagens da mídia revelaram que o presidente da CAF, Patrice Motsepe, chegará à capital senegalesa, Dacar, nas próximas horas, em uma visita oficial com o objetivo de acalmar os ânimos e abrir canais de diálogo com o lado senegalês.

De acordo com o jornalista senegalês Lassana Camara, a visita incluirá encontros com o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, além de uma reunião privada com o presidente do país, Bâcary Diomaye Faye, numa tentativa de restabelecer a confiança entre as partes e preparar o terreno antes de quaisquer novas medidas legais.

Senegal abre suas portas

Por sua vez, o presidente da Federação Senegalesa, Abdoulaye Fall, confirmou que seu país receberá o presidente da CAF com “toda a cordialidade”, enfatizando que o Senegal continuará sendo o país da Teranga, ou seja, da “hospitalidade e generosidade”.

Leia também: Assistiremos a uma decisão que virará o jogo?.. Mensagem decisiva do Tribunal Desportivo para Marrocos e Senegal



Em uma mensagem em vídeo dirigida a Motsepe, Fal disse: “O Senegal é o país da Teranga, e Teranga significa acolhimento. Damos as boas-vindas a todos os africanos aqui no Senegal”.

E continuou: “O presidente Motsepe tomou a decisão de vir ao Senegal. Ele será bem-vindo. Somos todos africanos e este também é o seu país”.

A visita de Motsepe a Dacar é considerada um momento decisivo no desenrolar da crise que manchou a reputação do futebol africano, já que o presidente da CAF busca restabelecer a calma e afirmar que a federação continental continua capaz de administrar as divergências com espírito de unidade e responsabilidade.