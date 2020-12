Senadora quer colocar imagem de Maradona no peso argentino

Projeto já foi apresentado ao Congresso da Argentina para homenagear o maior ídolo do futebol no país

Uma senador argentino apresentou nesta segunda-feira, 7 de dezembro, um projeto para que Diego Maradona seja homenageado na moeda local. O ídolo, falecido no dia 25 de novembro, estaria presente na cédula de um mil pesos argentinos, a de maior valor no país.

Norma Durango, senadora da província de La Pampa, é a autora do projeto. "A ideia é reconhecer Maradona, com seus mais e seus menos, e sinto que o projeto teve grande aceitação, embora alguns não estejam de acordo", disse a congressista à Radio La Red.

Na cotação atual, um mil pesos argentinos equivalem a R$ 62,25. Maradona seria homenageado na cédula com uma imagem do seu gol de mão contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, substituindo o hornero, ave típica da conhecida como João-de-barro no .

Curiosamente, a nota de 10 pesos argentinos é popularmente chamada de "un Diego". A explicação é óbvia: Maradona fez história vestindo a camisa 10 de diversos clubes e da seleção argentina.

"Não é apenas pela homenagem ao nosso maior ídolo, mas também há uma questão econômica. Pensamos que quando os turistas vierem aqui, eles desejarão 'levar um Maradona com eles'", explicou Durango. A decisão deve ficar apenas para o início de 2021 e será votada por todos os parlaentares do país.

Até 2016, as cédulas do peso argentino homenageavam personalidades importantes do país, como Eva Perón, presente na nota de 100 pesos argentinos. No entanto, as pessoas deram espaço à animais da fauna nativa do país.

Desde o falecimento de Maradona, diversas homenagens ao ex-jogador são vistas em diversas partes do mundo. Existe uma ideia de colocar uma estátua do Pibe no Aeroporto de Ezeiza, principal aeroporto da Argentina. Em Napoles, onde foi ídolo com o Napoli, o Estádio San Paolo passará a se chamar Estádio Diego Armando Maradona.