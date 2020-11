Maradona teve música que virou 'hino': La Mano de Dios, de Rodrigo; veja a letra

Uma das canções mais populares da Argentina é em homenagem ao ídolo, mas não era esta a intenção inicial

O mundo perdeu um de seus grandes nomes nesta quarta-feira (25) . Aos 60 anos, Diego Maradona faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O legado do argentino, porém, será eterno - e não só no futebol .

No ano de 2000 foi lançada uma música em homenagem ao craque. "La Mano de Dios", em referência ao histórico gol marcado nas quartas de final da de 1986 por Maradona, virou um hino argentino.

Em 2018, em entrevista ao La Nación , Alejandro Romero, compositor da música popularizada na voz de Rodrigo, contou a história por trás. Segundo ele, a intenção não era fazer uma música sobre Maradona porém, conforme a letra se desenrolava, ele percebeu que tinha tudo a ver.

"Comecei a escrever palavras sem sentido para mim: 'Numa aldeia ele nasceu, foi desejo de Deus, crescer e sobreviver à expressão humilde, enfrentar as adversidades com o desejo de ganhar a vida a cada passo...' e naquele momento eu senti minha voz interna me dizendo 'no pasto ele forjou um pé esquerdo imortal 'e aí eu percebi que tinha a ver com Maradona", contou o compositor.

Apesar da controvérsia referência ao vício em drogas de Maradona, a canção logo se popularizou e se tornou uma das mais conhecidas e interpretadas da música argentina. Hoje em dia, é tida com um hino local em referência ao grande ídolo da história do país.

Veja a letra e tradução da música:

LETRA

En una villa nació, fue deseo de Dios,

crecer y sobrevivir a la humilde expresión.

Enfrentar la adversidad

con afán de ganarse a cada paso la vida.

En un potrero forjó una zurda inmortal

con experiencia sedienta ambición de llegar.

De cebollita soñaba jugar un Mundial

y consagrarse en Primera,

tal vez jugando pudiera a su familia ayudar...

A poco que debutó

"Maradó, Maradó",

la 12 fue quien coreó

"Maradó, Maradó".

Su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:

"Maradó, Maradó",

nació la mano de Dios,

"Maradó, Maradó".

Llenó alegría en el pueblo,

regó de gloria este suelo...

Carga una cruz en los hombros por ser el mejor,

por no venderse jamás al poder enfrentó.

Curiosa debilidad, si Jesús tropezó,

por qué él no habría de hacerlo.

La fama le presentó una blanca mujer

de misterioso sabor y prohibido placer,

que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez

involucrando su vida.

Y es un partido que un día el Diego está por ganar...

A poco que debutó

"Maradó, Maradó",

la 12 fue quien coreó

"Maradó, Maradó".

Su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas...

y todo el pueblo cantó:

"Maradó, Maradó",

nació la mano de Dios,

"Maradó, Maradó".

Llenó alegría en el pueblo,

regó de gloria este suelo...

Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego.

TRADUÇÃO

Em uma vila nasceu, foi o desejo de Deus,

crescer e sobreviver de um jeito humilde.

Enfrentar a adversidade

com o desejo de vencer em cada etapa da vida.

Em um pasto formou-se a canhota imortal

Com experiência e sedenta ambição de chegar.

Desde criança sonhava em jogar um Mundial

e consagrar-se na Primeira

Talvez jogando poderia ajudar sua família ...

A pouco que estreou

"Marado, Marado",

a 12 foi quem cantou

"Marado, Marado".

Seu sonho tinha uma estrela

cheia de gol e dribles...

e todo o povo cantou:

"Marado, Marado",

nasceu a mão de Deus,

"Marado, Marado".

Encheu o povo de alegria,

regou de glórias este solo...

Carrega uma cruz nos ombros por ser o melhor,

por nunca vender-se enfrentou o poder.

fraqueza incomum, se Jesus tropeçou,

por que ele não deveria.

A fama lhe apresentou uma mulher branca

de sabor misterioso e prazer proibido,

que o viciou no desejo de usá-la novamente

envolvendo sua vida.

E é uma partida que um dia Diego irá ganhar...

A pouco que estreou

"Marado, Marado",

a 12 foi quem cantou

"Marado, Marado".

Seu sonho tinha uma estrela

cheia de gol e dribles...

e todo o povo cantou:

"Marado, Marado",

nasceu a mão de Deus,

"Marado, Marado".

Encheu o povo de alegria,

regou de glórias este solo...

Ole, ole, ole, ole, Diego, Diego.