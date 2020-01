Semifinais da Copinha: onde assistir, jogos, datas, horários e mais informações

As quatro equipes restantes terão que superar o cansaço, o desgaste físico e umas às outras para sair com o título da competição

A está terminando: dois dos quatro semi finalistas estão definidos e um dos confrontos já está até marcado. Apenas dois times ainda precisam se garantir na penúltima etapa da competição.

Três clubes da Série A do Brasileirão garantidos nas semi finais da : o , maior campeão da competição, o , que bateu o -SP nas quartas, e o vencedor entre Vasco e Grêmio. Já o ainda precisa bater o Oeste de Barueri para garantir presença na próxima etapa.

De agora em diante, a Copinha se afunila cada vez mais e as equipes terão que superar o cansaço e as viagens para seguir com o sonho de erguer a taça no dia 25 de janeiro, quando tradicionalmente acontece a final do torneio, em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo.

A seguir, a Goal apresenta todos os confrontos das fases finais da e suas informações:

Como é disputada a fase final da Copinha?



(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Dos 127 times que disputaram a competição na fase de grupos, 64 se classificaram para as fases finais. Assim, os clubes jogam em formato mata-mata e vão se eliminando até que sobre só uma equipe viva, o campeão da competição.

Quais são os duelos das semi finais da Copinha?

JOGO DATA HORÁRIO CIDADE ONDE VAI PASSAR? Internacional x Corinthians 21/01 19h15 Barueri SporTV ou x São Paulo ou Oeste a definir a definir a definir SporTV Neste sábado (18), às 17h (de Brasília), Vasco e Grêmio jogarão por uma vaga nas semi-finais, em Mogi das Cruzes. Já o São Paulo enfrentará o Oeste em Barueri, também por uma vaga na penúltima etapa da competição.

Quais foram os caminhos dos semi finalistas?

Alguns semi finalistas já estão determinados: Internacional e Corinthians estão a dois jogos de saírem como campeões da Copinha 2020. Confira o caminho das equipes:

Corinthians

Jogando na sede de Franca, o não teve muitos problemas até aqui na competição: até agora, o clube tem seis vitórias e apenas um empate no torneio, diante da Francana, em jogo que o treinador Dyego Coelho escalou alguns reservas, já que o Corinthians já estava classificado para a segunda fase.

Nas fases finais, 100% de aproveitamento: bateu o Cuiabá e o Juventude com facilidade, antes de encarar o forte time do . Contra a equipe do interior paulista, até passou por apuros, mas dois gols do zagueiro Ronald levaram o Timão para as quartas de final. Contra o Furacão, foi pressionado mas saiu com a vitória por 1 a 0.

Internacional

Jogando na sede de Santa Bárbara d'Oeste, o Internacional terminou a primeira liderando seu grupo, depois de boas vitórias contra Confiança e Linense. No entanto, as fases finais não foram tão tranquilas para o .

O clube gaúcho mostrou o forte poder de reação para chegar até as semi finais: depois de vitória simples diante do Volta Redonda, com gol de pênalti aos 50 do segundo tempo, o Inter bateu o Desportivo por 2 a 1 e o nas penalidades máximas, depois de buscar o empate na segunda etapa. Nas quartas de final, bateu o Botafogo-SP com mais tranquilidade.

Onde assistir às fases finais da Copinha?

Pela primeira vez na história da competição, todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terão transmissão .

Na TV aberta, os duelos serão transmitidos pela TV Cultura e pela Rede Vida. Na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e transmite todos os jogos eliminatórios. Alguns duelos também terão transmissão do GloboEsporte.com.

Já a TV Globo passará em rede nacional a finalíssima da competição.