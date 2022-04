Semifinais da Champions League 2022: análises e apostas

A Liga dos Campeões está em sua reta final com os quatro semifinalistas definidos, bem como os confrontos que vão decidir os dois finalistas desta edição 2021/22.

Entre os clubes que ainda estão vivos na competição estão dois ingleses (Liverpool e Manchester City) e outros dois espanhóis (Real Madrid e Villarreal), que mostraram muita força nas fases anteriores e estão a um passo de carimbar vaga para a decisão que acontece em 28 de maio, no Stade de France.

Confira a seguir uma análise prévia sobre os dois confrontos desta semana.

Manchester City x Real Madrid - Apostas Múltiplas

Tudo o que você precisa saber sobre o Manchester City

O Manchester City é comandado pelo espanhol Pep Guardiola, que travou batalhas épicas contra o Real Madrid enquanto dirigia o Barcelona em uma das maiores eras da história do clube catalão.

Em 2022, os Citizens buscam alcançar a segunda final consecutiva de Champions, após saírem derrotados na grande decisão do último ano contra o Chelsea, adiando mais uma vez a conquista inédita em sua história. Em um jogo tão equilibrado, como é o caso diante do Real, é uma ótima oportunidade para maximizar os lucros com as apostas múltiplas, que multiplicam o retorno sem tanto investimento.

O clube inglês terá a vantagem de atuar em casa, no Etihad Stadium e chega embalado por duas vezes seguidas pela Premier League, sendo a mais recente por 5 a 1 diante do Watford. Os azuis de Manchester se mantêm na liderança da liga nacional, seguidos de perto pelo Liverpool, apenas um ponto atrás.

Apesar de se caracterizar pelo estilo de jogo ofensivo, o City mostrou que também sabe promover uma retranca bem feita nas quartas de final, odne eliminou o Atlético de Madrid, grande rival do Real, com um magro 1 a 0 no agregado das duas partidas.

Os desfalques ficam por conta de João Cancelo e Benjamin Mendy, que estão suspensos e são as únicas ausências confirmadas. Já Kyle Walker e John Stones ainda estão cotados como dúvida para o jogo de ida.

Tudo o que você precisa saber sobre o Real Madrid

O Real Madrid é o maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 13 conquistas no total, quase o dobro de títulos do Milan, segundo colocado com sete troféus na história.

Hoje, os Merengues são comandados pelo experiente Carlo Ancelotti, que retornou ao Satiago Bernabéu nesta temporada.

A evolução dos madrilenhos sob o comando de Ancelotti é notável. Afinal, o clube nada de braçadas em La Liga, onde lidera com 78 pontos e vai praticamente garantindo o título nesta edição em cima do Barcelona, vice-líder com apenas 63.

Dessa forma, o Real tem o título espanhol muito bem encaminhado e chega confiante contra os Cityzens. Contudo, é apontado como azarão nas casas de apostas.

No entanto, a equipe conseguiu surpreender Paris Saint Germain e Chelsea nas fases anteriores, quando também era considerado zebra, mas contou com atuações inspiradas de Karim Benzema para garantir ambas as classificações, anotando dois hat-tricks nos quatro jogos em questão.

Sua fase atual também é muito boa, somando duas vitórias seguidas contra Osasuna e Sevilla, pelo campeonato espanhol.

Todavia, a longa lista de ausências preocupa seus torcedores, pois nomes como Gareth Bale, Casemiro, Hazard, Jovic, Marcelo, Mendy e Alaba ainda são dúvidas e podem desfalcar o Real Madrid neste duelo.

Dica de apostas múltiplas

Por mais que o elenco do Real Madrid não seja tão badalado como o plantel atual do Manchester City, a equipe merengue já lidou com situações parecidas nas fases anteriores, quando encarou o super badalado PSG e o atual campeão Chelsea, despachando os dois graças ao excelente aproveitando ofensivo, contando com diversos jogadores experientes que costumam crescer de produção em momentos decisivos como este.

Dessa forma, fica difícil imaginar uma semifinal de Liga dos Campeões, onde o maior vencedor da história do torneio seja tão desvalorizado pelas casas de apostas a ponto de ter a opção de apostar no handicap +1 com cotações acima de 2.00, como será o caso nesta terça.

Afinal, por melhor que sejam os Cityzens, ninguém espera um atropelo dos ingleses neste jogo de ida.

Inclusive, é possível contar nos dedos as vezes em que o Real Madrid teve cotações tão altas nessa temporada e, de um modo geral, a equipe vem cumprindo bem com as expectativas depositadas em sua direção.

Aposta: Handicap Asiático - Real Madrid +1 (@2.10 - Betano)

Liverpool x Villarreal - quarta-feira, 27 de abril

Tudo o que você precisa saber sobre o Liverpool

Getty

Em mais um confronto entre ingleses e espanhóis, o Liverpool recebe o Villarreal no Anfield, em Liverpool.

Os Reds seguem colados no Manchester City na disputa da Premier League, tendo apenas um ponto a menos que o rival e chega motivados para este confronto, considerando que não possui nenhum desfalque confirmado por lesão ou suspensão, tendo apenas o brasileiro Roberto Firmino como dúvida por conta de uma lesão no pé.

Sua fase atual é de três vitórias consecutivas contra Everton, Manchester United e Manchester City, se mantendo vivo também na FA Cup, garantindo uma vaga na final do torneio local.

A equipe é comandada pelo técnico Jurgen Klopp e ostenta dez partidas de invencibilidade na temporada.

Para chegar até aqui, impôs sua superioridade técnica para despachar a Inter de Milão e também o Benfica nestes playoffs.

Ademais, o Liverpool é também um dos grandes vencedores da Liga dos Campeões, com seis títulos no total e quer enfeitar a sua galeria com mais um troféu continental.

Tudo o que você precisa saber sobre o Villarreal

Getty Images

Atual campeão da Liga Europa, o Villarreal conquistou o direito de disputar a Liga dos Campeões e vem fazendo uma campanha histórica no torneio, conseguindo não apenas se classificar em um grupo que tinha Manchester United, Atalanta e Young Boys, como também eliminou os poderosos clubes de Juventus e Bayern de Munique nos playoffs.

Em ambas as oportunidades, a equipe espanhola era dada como “presa fácil”, mas provou o seu valor sob o comando de Unai Emery, que acertou o time.

Todavia, a equipe não faz uma campanha tão boa em seu campeonato nacional, onde se encontra fora do G-6 e, consequentemente, de uma vaga para um torneio europeu para a próxima temporada, o que aumenta a responsabilidade para os jogos da Champions.

Ademais, o time também terá que lidar com as ausências de Coquelin, Gerard Moreno e Alberto Moreno, machucados.

Contudo, apesar de ter uma torcida apaixonada e vir de resultados brilhantes contra italianos e alemães, o Villarreal não possui tantos títulos em sua história, com somente uma Liga Europa, uma Copa Intertoto e um troféu da terceira divisão espanhola em sua galeria.

Dessa forma, o Submarino Amarelo segue apontado como grande azarão das semifinais.

Inclusive, um fato curioso deste confronto é que a alcunha de “Submarino Amarelo”, do Villarreal, tem como referência a canção “Yellow Submarine”, dos Beattles, famosa banda de Liverpool, que será palco do duelo desta quarta (27).

Dica de apostas múltiplas

O favoritismo do Liverpool para esta partida é quase uma unanimidade, por mais que os deuses do futebol possam aparecer a qualquer momento com alguma zebra inexplicável, o que torna o futebol tão cativante.

O status de favorito do Liverpool pode ser facilmente explicado pela equipe ter jogadores mais badalados, ou por jogar em casa, ou por estar invicto há dez partidas, ou por sua vasta experiência na Champions, tendo seis títulos no total ou, provavelmente, pela somatória de tudo o que foi mencionado.

Ainda assim, quem se atreve a questionar a capacidade deste Villarreal? Afinal, o time espanhol derrubou gigantes para chegar até aqui e já mostrou que possui total condição de impor dificuldades a qualquer equipe do mundo.

Se tratando de uma semifinal da Champions, é de se espantar tamanha diferença nas cotações dos dois clubes e o handicap +2 para os espanhóis se encontra a um ótimo valor pré-jogo.

Neste caso, somente uma goleada inglesa traria prejuízo ao apostador, enquanto um triunfo do Liverpool por exatos dois gols de diferença reembolsaria as apostas múltiplas.

Aposta: Handicap Asiático - Villarreal +2 (@1.60 - Betano)