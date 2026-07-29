Enquanto metade do elenco principal do Barcelona se prepara para a temporada na Inglaterra (com a ausência dos jogadores da Copa do Mundo) e o técnico Hansi Flick avalia os jogadores da base, o diretor esportivo Deco trabalha arduamente para dar os retoques finais no elenco blaugrana o mais rápido possível.

A competição começa em menos de um mês, e a janela de transferências só fecha no próximo dia 31 de agosto, portanto ainda há bastante tempo. No entanto, esta semana é decisiva para o diretor esportivo concluir os negócios restantes, tanto de saídas quanto de chegadas.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Deco, que deve estar presente no centro de treinamento nesta quarta-feira, trabalha com calma e firmeza para resolver os problemas pendentes.

Além da posição de atacante, e com a saída de Robert Lewandowski e a indefinição sobre o futuro do contrato de Ferran Torres, a situação de vários jogadores que têm propostas para serem contratados influencia a possibilidade de fechar mais negócios antes de 31 de agosto.

Cinco jogadores em especial estão suscetíveis a deixar o clube: Alejandro Baldé, Ronald Araújo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen e Roony Bardghji.

O empréstimo do goleiro alemão ao Ajax estava prestes a ser concluído há alguns dias, e fica claro que isso influenciará a contratação de um novo goleiro (opção que está na mesa há meses) ou a promoção definitiva de um dos jovens goleiros que Flick treina no centro de treinamento.

No mesmo sentido, Marc Casadó percebeu na temporada passada que havia caído na hierarquia dos meio-campistas de Flick, e que uma transferência poderia ser do seu interesse. Com clubes interessados, sua situação pode ser definida durante o centro de treinamento de preparação para a nova temporada ou logo depois, quando o treinador alemão começar a reduzir seu extenso elenco na Inglaterra.

Baldé se encontra em situação semelhante, já que sua posição é afetada pelo retorno de Cancelo, desta vez em caráter definitivo, transferência que será concluída após o centro de treinamento de preparação para a temporada.

Flick também conta com Gerard Martín como opção versátil (zagueiro ou lateral) à frente de Baldé, além de dispor de Joffre. Flick pode resolver esse assunto quando voltar da Inglaterra.

A situação de Araújo é a mais complicada, pois ele tem contrato até 2031 e sempre manifestou o desejo de cumpri-lo. Ele esteve perto de se transferir no passado, mas atualmente recusa-se a deixar o clube.

Já a saída de Roony Bardghji é algo claro e aceito por todas as partes, especialmente após a contratação de Karim Adeyemi. A questão que permanece é se a saída será por empréstimo ou uma transferência definitiva com opção de recompra.

Quanto às contratações desejadas dentro do Barcelona, o atacante é considerado prioridade, enquanto a contratação de um zagueiro central depende de outros fatores, como a saída de Araújo ou se Flick decidirá conceder a Álvaro Cortés a mesma oportunidade que deu a Gerard Martín.



