Sem perder o humor: Guingamp zoa após ser humilhado pelo PSG

Equipe parisiense aplicou uma goleada de 9 a 0 neste sábado (19) na Ligue 1

Parece que o Guingamp está lidando bem com a goleada histórica sofrida neste sábado (19). Após ser derrotado por 9 a 0 para o PSG, o clube utilizou as redes sociais para brincar com a própria com o próprio resultado.

"Melhor perder uma vez por 9 a 0 do que nove vezes por 1 a 0. Boa noite a todos", escreveu no Twitter.

Lanterna na Ligue 1, o Guingamp eliminou a equipe parisiense na Copa da Liga Francesa na última semana.

Agora, o PSG entra em campo na próxima quarta-feira (23), contra o RC Strasbourg, pela Copa da França.