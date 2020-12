Sem Neymar, PSG joga pelo Francês, mas só pensa na Liga dos Campeões

Brasileiro será poupado para o duelo decisivo contra o Basaksehir na próxima terça-feira (8), enquanto o PSG pode perder a liderança da Ligue 1

Foco total na Champions League. Precisando de apenas um empate com o Basaksehir no Parque dos Príncipes para avançar às oitavas de final, o PSG entra em campo neste sábado (5) para enfrentar o Montpellier, fora de casa, pela , sem Neymar e Marco Verratti. Só que um tropeço pode representar a perda da liderança da Ligue 1.

Apesar do risco no campeonato nacional, o técnico Thomas Tuchel sabe que a prioridade do clube é a conquista inédita da Liga dos Campeões. E para isso acontecer, o alemão vem contando com um Neymar mais maduro e consciente que, às vezes, irá precisar ser poupado em alguns momentos da temporada para se apresentar em melhor forma, além de reduzir o risco de lesão.

"Prefiro deixá-lo em casa para seguir treinando. Não podemos correr muitos riscos com Neymar. Ele ainda quer jogar e estar em campo, mas contra o Manchester vimos que ele precisava sair. Estava com cãibras. Utilizamos ao máximo, mas para mim é hora de descansá-lo para continuar seu trabalho e ganhar capacidade para ser um jogador-chave na terça-feira (8) contra o .", analisou Tuchel.

Neymar: liderança e maturidade

Após muitos altos e baixos no desde a sua chegada em agosto de 2017, com desejo público de deixar o clube nas últimas janelas de transferências, parece que Neymar enfim está exercendo o seu papel de líder dentro e fora dos gramados.

Com personalidade, até então desconhecida, o brasileiro cobrou publicamente os seus companheiros antes do duelo decisivo contra o na última semana, pedindo não só "o melhor jogo", como também "companheirismo".

Uma derrota poderia, praticamente, eliminar os franceses. O que representaria um caos não só para o clube, mas para Neymar, contratado para vencer a , e que por três disputas já fracassou com a camisa do PSG.

Autor de dois gols e grande nome do jogo, o atacante brasileiro celebrou o resultado por 3 a 1 e afirmou que em nenhum momento imaginou uma eliminação precoce do PSG na UCL.

"Não pode desistir do sonho da Champions, hoje sonhamos com ela de novo. Nunca me vi fora da Champions, nunca me vi jogando . Isso nunca passou pela minha cabeça e nunca vai passar. Na minha cabeça passa que chegam esses momentos e eu consigo chamar a responsabilidade, seja de qual forma for. Eu não vim para o PSG jogar a Europa League", disse o atacante.

A afirmação, que antes poderia ser interpretada como soberba, foi recebido pela mídia e torcedores como um Neymar mais maduro, ciente do seu papel e importância para o clube.

Com a vontade absoluta de vencer, um novo Neymar vem sendo apresentado ao público, enquanto o PSG busca o título inédito na principal competição da Europa.