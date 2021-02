Sem Hazard, Zidane vai ter que recuperar Vinícius Junior no Real Madrid

Sem o belga, o brasileiro ganha um nova oportunidade e vira uma esperança no clube merengue, mesmo já não sendo intocável

Na eliminação do Real Madrid para o Manchester City na última edição da Liga dos Campeões, chamou atenção que Zinedine Zidane não colocou Vinícius Júnior para jogar, mesmo precisando de gols e depois de uma ótima exibição do brasileiro no jogo de ida. Neste intervalo de seis meses, o francês tentou melhorar o time com Martin Odegaard e não deu certo. Tentou com Eden Hazard, mas com mais uma lesão do belga, o brasileiro se torna indispensável.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A temporada de Vinícius não é nada positiva. Pouco teve espaço e, quando entrou em campo, pouco fez para ajudar o Real Madrid. Foram 25 partidas, sendo apenas 11 como titular, e somente três assistências e três gols - o último marcado no dia 21 de outubro de 2020, contra o Shakhtar na Liga dos Campeões. Vale lembrar a polêmica protagonizada por Benzema, que pediu para Mendy não tocar a bola para o brasileiro.

Foto: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty

Internamente no clube, a explicação para a má fase de Vini Júnior é a gestão de Zidane com o brasileiro. Após recusar três ofertas pelo jogador, incluindo uma do PSG e outra do Chelsea, o treinador já não o considera intocável e cogita negociá-lo. No entanto, o momento é de dar confiança para o camisa 20. Vinicíus é uma das poucas opções do ataque merengue e segue com fé de que pode ser importante.

Sem a confiança de Zidane, Vini Júnior teve sua melhor sequência justamente quando conseguiu emplacar quatro jogos como titular (seu maior número na temporada), em dezembro. Foram quatro vitórias consecutivas e boas atuações, mas o francês tirou o brasileiro do time e com isso o brilho do jogador foi se apagando. Após tal sequência, a única partida que ele começou foi a derrota para o Alcoyano na Copa do Rei.

Fala-se em mudança do estilo de jogo do camisa 20, mas os números mostram que ele segue sendo o mesmo. Assim como na temporada 2019-20, Vinícius é o jogador que mais tenta dribles: 157 e 79, respectivamente. O que segue igual são as altas exigências e aplicação de Vinícius no dia-a-dia. É este espírito que deve alimentá-lo num momento chave do ano: com Hazard e Rodrygo fora, ele é o favorito para completar o ataque em que Asensio já tem despertado para ajudar Benzema.