Vinícius Jr. 'marcador' surpreende torcida do Real contra o City

Não só no ataque o brasileiro se destacou: sua performance defensiva foi elogiada diante dos ingleses

Mesmo com a derrota diante do Manchester City, a torcida do saiu satisfeita com pelo menos um de seus jogadores: o brasileiro Vinícius Júnior, tão criticado taticamente no passado, foi elogiado por um talento incomum - a sua performance defensiva surpreendeu os torcedores do clube merengue.

É claro, sua participação ofensiva também foi destaque, com o brasileiro dando a assistência para o único gol do Real Madrid. No entanto, um dos fatores que acabou levando Rodrygo a ultrapassar o ex-jogador do , no passado, foi a sua entrega. Contra o City, porém, Vinícius Júnior correu, deu carrinho, marcou e teve uma contribuição defensiva importantíssima.

Día completo para @viniciusjr 🔝



Asistencias - 1

Pases completados - 30

Porcentaje de pases completados - 86%

Duelos ganados - 6

Regate completado - 3

Recuperaciones de balón - 8

Faltas recibidas - 3 pic.twitter.com/78Pjj48AO8 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) February 26, 2020

Desde aquí toda mi ovación @viniciusjr ¡Partidazo! Trabajo defensivo increible y decisivo en el Gol del equipo. Sigue así serás muy GRANDE 🔥 pic.twitter.com/Uw8E8r45ZH — DiosFlorentino (@diosflorentino) February 26, 2020

VINICIUS JUNIOR RAN HIS SOCKS OFF THE WHOLE FUCKING MATCH, OUR BEST PLAYER. — SK (@marceloholic) February 26, 2020

Porém, nem tudo são flores. Um problema recorrente voltou a aparecer nas atuações do atleta: a falta de apuro nas finalizações.

Na primeira etapa da partida, o brasileiro perdeu um gol feito e não saiu da "seca". No entanto, a assistência de Vini Jr. no segundo tempo o fez sair de bem com o torcedor merengue.

Se o Real Madrid for reverter o resultado e se classificar para as quartas de final, precisará das boas atuações do brasileiro, tanto atacando quanto defendendo. Basta que os gols comecem a sair.