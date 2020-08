Sem gols no Palmeiras, Rony vê pressão - e insatisfação - aumentar

O atacante completou dez jogos pelo clube sem balançar as redes; qual seu futuro com a camisa do Verdão?

Depois de longa novela, Rony, protagonista do título da Copa do de 2019 pelo -PR, foi anunciado pelo como grande contratação para a temporada. O jogador custou mais de R$ 28 milhões aos cofres do clube e vinha para ser titular absoluto com Vanderlei Luxemburgo. A realidade, entretanto, vem sendo mais dura.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

O atacante até vem sendo titular em todos os jogos, mas seu desempenho está muito abaixo do esperado: Rony ainda não marcou com a camisa do , além de ter dado apenas duas assistências em dez partidas, números já inferiores a sua média no Furacão.

Mais times

Contra o , no primeiro jogo da final da Paulistão, então, Rony foi praticamente inoperante no ataque: durante os 85 minutos que esteve em campo, segundo dados da Opta, não criou nenhuma chance de gol e só acertou dois passes em direção ao terço final do campo.

Rony pelo Palmeiras:

• 10 jogos

• 0 gols



Monstro! 🔥 pic.twitter.com/2cOo9LBP4T — André ℗ (@sepandre_) August 6, 2020

É claro que no Derby desta quarta-feira, o time escalado por Vanderlei Luxemburgo se concentrou muito mais em evitar as subidas do rival do que em atacar: de todas as partidas do velocista desde que chegou ao clube, esta foi a que ele teve mais recuperações e roubadas de bola. Ainda assim, a torcida do Palmeiras espera muito mais do que isso de um jogador que foi contratado a peso de ouro.

Praticamente todos os outros homens de frente do Verdão nestes últimos anos precisaram de menos partidas para balançarem as redes pela primeira vez: nos mesmos dez jogos em que Rony passou em branco até agora, Gustavo Scarpa, Deyverson, Luiz Adriano, Lucas Lima, Willian, Guerra, Ricardo Goulart e Borja já haviam dado seu "cartão de visitas".

Mais artigos abaixo

E obviamente, a pressão vai subindo e subindo: com o Palmeiras vivendo em uma sequência de decisões, culminando no Derby da final do Paulistão, a torcida fica mais apreensiva e espera mais de seus principais jogadores. Rony, contratado para ser um deles, precisa fazer para merecer.

A beleza do futebol está nos detalhes: caso o atacante consiga marcar, talvez, o gol do título contra o maior rival, logicamente vai "apagar" o começo ruim e deve recuperar a confiança da torcida. A oportunidade esta aí. Resta saber se o jogador, que já afirmou estar apreensivo para sair da "seca" no Palmeiras, vai aproveitar.