Sem Gabriel Jesus e Aguero, Guardiola fica sem atacantes no Manchester City

O treinador vai ter recorrer à juventude do clube ou improvisar jogadores de outras posições

Problemas e mais problemas para Pep Guardiola no elenco do , que perdeu seus dois atacante. Gabriel Jesus teve de ser cortado da seleção brasileira e deve ficar três semanas afastado dos gramados, junto de Sergio Aguero.

Nesta sexta-feira (25), a CBF anunciou ter sido informada de que Gabriel jesus, no jogo de estreia do City na Premier League, se lesionou e não poderá servir à seleção nas duas primeiras partidas das Eliminatórias para a de 2022. A previsão divulgada é de que o atacante vai ficar afastado por três semanas.

Mas se na seleção Matheus Cunha foi o escolhido de Tite para ser o substituto de Jesus, no Manchester City vai ser mais difícil preencher a vaga deixada pelo camisa 9. Além de Gabriel Jesus, o outro atacante da equipe é Sergio Agüero, que já está lesionado há algum tempo e ainda deve levar mais sete semanas para voltar aos gramados, o que deixa Guardiola com um desafio.

Com apenas 17 anos e pouca experiência na equipe principal, Laim Delap é a única opção restante para atuar no centro do ataque, se Guardiola quiser manter um jogador de origem na posição. A expectativa em torno do jovem é grande, mas colocá-lo na equipe desta maneira pode ser arriscado.

Se for optar por mais experiência, o treinador catalão terá de se "contentar" com jogadores improvisados. As opções para um "falso 9" são Raheem Sterling, que costuma jogar de ponta, pelo lado esquerdo do campo, mas já atuou pelo centro. Se a opção de Guardiola for o improviso, os 25 anos, o jamaicano aparece como favorito em relação a Phil Foden.

Mesmo com apenas 20 anos de idade, Foden já tem mais experiência de jogo profissional do que Delap depois de ter jogado parte da temporada 2019/20 como titular. Além disso, o meia já atuou como um 9 improvisado sob comando de Guardiola.

Nas três semanas em que estiver fora, Gabriel Jesus deve perder três jogos - dois pela Premier League, contra e , e um da Inglesa, contra o . Além dos dois jogos da seleção, contra Bolívia e Peru.