Sem Everton Cebolinha, Brasileirão tem só três titulares da seleção

O jogador do Grêmio se despediu do time gaúcho e é o novo reforço do Benfica de Jorge Jesus

A saída de Everton Cebolinha para o Benfica, além de obviamente ser um grande desfalque para o , também deixa o Campeonato Brasileiro que começou na semana passada um pouco mais vazio no que diz respeito aos jogadores com boa participação recente na seleção brasileira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Ainda que a última convocação de Tite antes da pandemia, em março, havia listado sete jogadores do futebol brasileiro, são poucos os que têm conseguido ser titulares da seleção atuando por aqui, principalmente quando olhamos para jogos oficiais dos últimos anos.

Mais times

Perdendo Cebolinha, só Daniel Alves, Fagner e Filipe Luís jogarão a Série A do Brasileiro e foram titulares da seleção neste ciclo de , ou seja, desde o fim do Mundial da , há dois anos. Eles três também são os únicos da atual elite do futebol brasileiro a começar uma partida de eliminatórias, ou Mundial com Tite, que assumiu em setembro de 2016.

Da Copa de 2018 para cá, também entraram em campo, mas como reservas, Matheus Henrique, do Grêmio, e a dupla flamenguista Bruno Henrique e Gabigol. Dedé também estaria nessa lista, inclusive como titular, mas o disputará a .

Pegando um recorte um pouco mais amplo, a partir do início do trabalho de Tite na seleção em setembro de 2016, outros nomes do atual Brasileirão aparecem. Os goleiros Weverton e Diego Alves foram titulares antes do Mundial, assim como os zagueiros Gil e Rodrigo Caio, o lateral Rafinha e o atacante Diego Souza. Todos em amistosos.

Entrando no segundo tempo estão ainda Rodriguinho, Cássio, Geromel, Lucas Lima e Luan - esses dois últimos, assim como o já citado Diego Souza, chegaram a ser reservas utilizados em jogos que valiam vaga na Copa do Mundo.

Mais artigos abaixo

Ao todo, são então 17 nomes do atual Campeonato Brasileiro que entraram em campo na seleção comandada por Tite (desde setembro de 2016), sendo nove como titulares e só três em jogos válidos por competições (eliminatórias, Copa América ou Copa do Mundo), os mesmos três que atuaram no atual ciclo (após a Copa da Rússia).

Considerando a última convocação da seleção, para os jogos adiados das eliminatórias contra e , o goleiro Weverton, do , provavelmente seria reserva de Ederson; o trio do formado por Éverton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique disputaria um lugar no onze titular, mas com boas chances de começarem juntos no banco; Cebolinha foi embora; o goleiro Ivan joga a Série B pela ; e só Daniel Alves é um titular garantido no time de Tite.

Jogadores do atual Brasileirão na seleção brasileira nos últimos anos (entre parênteses o time atual, não necessariamente a equipe da época da convocação):

Três titulares no atual ciclo da Copa do Mundo (pós-Rússia): Daniel Alves ( ), Fagner ( ) e Filipe Luís (Flamengo).

Três reservas utilizados no atual ciclo da Copa do Mundo (pós-Rússia): Matheus Henrique (Grêmio), Bruno Henrique (Flamengo) e Gabigol (Flamengo).

Outros seis titulares sob o comando de Tite (a partir de setembro de 2016), todos em amistosos: Weverton (Palmeiras), Diego Alves (Flamengo), Gil (Corinthians), Rodrigo Caio (Flamengo), Rafinha (Flamengo) e Diego Souza (Grêmio).

Outros cinco reservas utilizados sob o comando de Tite (a partir de setembro de 2016), em amistosos: Rodriguinho ( ), Cássio (Corinthians), Geromel (Grêmio) Lucas Lima (Palmeiras), Luan (Corinthians).

*O levantamento não considera o amistoso x , de janeiro de 2017, feito em benefício dos familiares e como homenagem aos mortos no voo que levava o elenco da Chapecoense, além de jornalistas, convidados e tripulantes, para a Colômbia em 2016. Naquele jogo, só atletas do futebol brasileiro foram convocados.