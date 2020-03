Coutinho, Paquetá, Guimarães, Gabigol: convocação de Tite gera expectativa por vetos e oportunidades

Treinador divulga primeira lista de convocados para a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar

A comissão técnica da seleção brasileira montou uma força tarefa e analisou "in loco", 22 jogos em menos de um mês. Foram partidas em diferentes países, com foco principal na Europa. Nesta sexta-feira(06), o técnico Tite vai divulgar a primeira lista das Eliminatórias para a . No final do mês, o faz a estreia diante da , em Recife, e depois viaja para Lima, onde enfrenta o .

Da lista de mais de 30 jogadores que foram observados nos últimos dias, Tite vai precisar escolher a dedo os 23. Tarefa que até pode parecer fácil, mas é mais complicada do que se pode imaginar. Dois anos depois da Copa do Mundo da e a conquista de uma pelo caminho, há mais dúvidas do que certezas na verde-amarela.

Entre elas, o futuro de Coutinho. Há pouco mais de dois anos, ele forçou a saída do e chegou com status de "estrela" no . Não se firmou e desembarcou na , para vestir as cores do de Munique, o que mudou muito pouco no desempenho do meia que vive de lampejos como no final de semana, onde teve boa atuação e marcou duas vezes diante do . Insuficiente para receber a missão de comandar o meio-campo brasileiro.

Outro problema para Tite é Lucas Paquetá, figurinha carimbada em todas as convocações do treinador desde o término da Copa do Mundo da Rússia. Em todo este tempo, o meia do não conseguiu se firmar nem na equipe italiana, menos ainda na seleção brasileira.

Como se não bastasse, outro nome importante para Tite, Arthur, também não consegue encontrar a regularidade necessária para o credenciar como titular da seleção brasileira. A irregularidade e a inconsistência nas partidas pelo Barcelona têm sido os motivos das criticas dos catalães direcionadas ao jogador que tecnicamente apresenta muita qualidade.

Mas como o Brasil é o país do futebol, sempre há opções e boas, Bruno Guimarães, por exemplo, que pelo menos há dois anos apresenta um futebol em alto nível, chegou voando no e vem sendo o grande destaque das partidas. Um dos melhores jogadores do pré-olímpico, já mostrou estar preparado para receber uma chance na equipe principal e pode pintar na lista da próxima sexta-feira.

Com ele, outros nomes aparecem, como o de Gerson, do . O meio-campista chegou a pedir para ficar de fora do pré-olímpico, alegando cansaço, mas espera que isso não seja motivo para ficar de fora da equipe principal. Importante para o excelente time do Flamengo, ele é outro jogador que se mostra preparado para receber uma oportunidade.



E pode ser justamente no Flamengo que Tite encontre mais nomes para ajudar a Canarinho. Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estão no radar, no entanto, as lesões dos dois últimos, que ficam de fora até da estreia da equipe na da América poderá ser o grande empecilho.



No mais, a comissão técnica ficou satisfeita com o que assistiu, como Gabriel Jesus brilhando contra o pela , a ótima atuação de Renan Lodi, contra o Liverpool também pela Champions, Bruno Guimarães como gente grande diante da de Cristiano Ronaldo entre outros.

Tite divulga a lista dos 23 convocados nesta sexta(06), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia contra a Bolívia, em Recife, no dia 27 e encara o Peru, em Lima, no dia 31 deste mês de março.