Everton Cebolinha se despede do Grêmio; veja números e títulos do atacante no Tricolor

Atacante será jogador do Benfica de Jorge Jesus. Foram oito anos vestindo a camisa gremista, onde ganhou o status de ídolo

Cebolinha já não veste mais a camisa do . Na manhã desta quarta-feira, o jogador deixou o rumo à , onde defenderá o Benfica, time de Jorge Jesus.

No discurso de despedida, postado no Instagram do jogador, reafirmou a sua ligação com o . "Não nasci gremista, mas a vida me fez ser", disse.

O atacante nascido no Ceará foi revelado pelo e chegou ao Grêmio ainda com 16 anos, em 2012, para atuar na base do clube. Após oito anos, Everton se tornou um ídolo gremista por fazer parte de grandes conquistas do clube.

Foi atuando pelo Grêmio, também, que Everton chegou à seleção brasileira, sendo um dos destaques na conquista da Copa América de 2019.

Confira os números de Everton Cebolinha pelo Grêmio

O atacante vestiu a camisa tricolor em 273 partidas e marcou 69 gols. Sua melhor temporada em questão de gols foi em 2019, quando balançou as redes 20 vezes em 57 jogos. Um ano antes, foram 19 gols em 51 partidas.

Na temporada atual, Everton participou de 14 jogos com o Grêmio e marcou três vezes. Sua despedida foi no Gre-Nal que rendeu ao Tricolor o segundo turno do .

Quantos títulos Everton Cebolinha venceu com o Grêmio?

Everton conquistou seis títulos com a camisa gremista. A principal delas foi a Libertadores de 2017.

- 2016

- 2017

- 2018

Campeonato Gaúcho - 2018 e 2019

Recopa Gaúcha - 2019

Quais os prêmios individuais que Everton Cebolinha recebeu no Grêmio?

O atacante fez parte da seleção do Campeonato Gaúcho em 2018 e 2019, sendo o craque da competição em 2018. No mesmo ano, ele também recebeu a Bola de Prata.