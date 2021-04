Sem Cristiano e Messi, Neymar tem maior chance de provar que pode ganhar Bola de Ouro

O brasileiro se mudou para a França para ganhar prêmios individuais, mas ainda não conseguiu cumprir tal objetivo

A última vez que as quartas de final da Liga dos Campeões não tinham nem Leo Messi nem Cristiano Ronaldo, Neymar ainda tinha 13 anos. O brasileiro percorreu um longo caminho desde então, vencendo títulos com Santos, Barcelona e PSG. Ele também conhece a dor da derrota, já que perdeu a final da Champions para o Bayern na temporada passada.

Individualmente, Neymar ganhou um Prêmio Púskas, assegurou um dos contratos mais caros do esporte e protagonizou a transferência mais cara da história do futebol. O que ele não ganhou, no entanto, é o que ele mais almeja: a Bola de Ouro.

Sem Messi e Cristiano Ronaldo na reta final da Liga dos Campeões, esta é a oportunidade perfeita para Neymar alcançar o sonho que o fez trocar o Barcelona pelo PSG em 2017. Com 20 gols em 25 jogos pelo time francês na competição, o brasileiro sempre brilha no torneio - pelo menos, quando tem a oportunidade de jogar.

A história do camisa 10 do PSG no torneio desde sua chegada à França está marcada por diversas lesões em momentos importantes, perdendo jogos decisivos contra Real Madrid, em 2018, e Manchester United, em 2019. Até mesmo no ano passado, quando pôde jogar a reta final em Lisboa e chegou à decisão, Neymar não estava em sua melhor forma.

Os problemas físicos atacaram de novo nesta temporada. O atacante se lesionou em um jogo contra o Caen na Copa da França e ficou de fora dos dois encontros do PSG com o Barcelona nas oitavas de final do torneio europeu, partidas que ele mesmo afirmou que queria muito jogar.

Nas vésperas do jogo contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (7), Neymar protagonizou um lance que trouxeram à tona novamente questionamentos sobre sua mentalidade. Após a expulsão contra o Lille já nos acréscismos, muitos comentários sobre a falta de maturidade do brasileiro apareceram.

"Eles têm tudo, mas eles não dão tudo para se tornarem ainda maiores", disse Ludovic Giuly ao TF1, comparando Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

"Neymar é o problema e a solução", comentou Emmanuel Petit ao RMC. "Quando você não aprende com seus erros, e ele fará 30 anos logo, é porque você está sendo uma criança a sua vida toda e todos a sua volta estão ignorando seus comportamentos".

"Ele ainda não conquistou a Bola de Ouro. Ele era cotado para ser o sucessor de Messi e Cristiano Ronaldo, mas ele não está nem perto disso e já está com quase 30 anos", completou Petit.

Com as críticas crescendo mais uma vez e fora da forma física ideal após quase dois meses fora de combate, Neymar entrará em campo na Allianz Arena buscando, mais uma vez, o protagonismo que ele ainda não alcançou. O camisa 10 quer não apenas calar os críticos, mas colocar o PSG novamente na semifinal da Liga dos Campeões e, claro, trilhar seu caminho rumo à conquista da Bola de Ouro.