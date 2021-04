Com Neymar expulso, PSG vê Lille abrir vantagem no Campeonato Francês

Brasileiro recebeu o segundo amarelo no final da partida; visitantes abriram três pontos na liderança da Ligue 1

Após a derrota por 1 a 0, o PSG viu o Lille assumir a liderança do Campeonato Francês neste sábado (3), no Parque dos Príncipes, em partida em que Neymar, que jogou desde o início, foi expulso na reta final.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O brasileiro recebeu o cartão vermelho no final do segundo tempo após empurrar um adversário com bola parada. O jogador envolvido no lance, Djalo, também recebeu o segundo amarelo e deixou o gramado.

Neymar expulso neste lance. pic.twitter.com/myuHghCMj4 — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) April 3, 2021

Agora, o PSG volta a campo na quarta-feira. A equipe visita o Bayern de Munique, na Alemanha, em duelo pelas quartas de final da Champions League.