Sem autorização, Flamengo é flagrado treinando com bola no Rio

Prefeitura havia dito que apenas os trabalhos de fisioterapia estavam liberados

A polêmica sobre a volta aos treinos do em meio a pandemia do coronavírus continua. Depois de realizarem avaliações físicas na última terça-feira (19), os jogadores voltaram ao Ninho do Urubu nesta quarta (20) e foram flagrados, em imagens áreas feitas pelo Globoesporte, treinando em dois campos do CT. As atividades não foram autorizadas e nem mesmo comunicadas à prefeitura do Rio de Janeiro.

Jogadores do Flamengo treinam no campo do Ninho do Urubu. Prefeitura diz só ter autorizado fisioterapia.



Foto: @globoesportecom #NF pic.twitter.com/4pTmFK8tRn — NotíciasNF ( de 🏡 ) (@NoticiasNF) May 20, 2020

Na terça, o prefeito Marcelo Crivella havia dito que apenas a volta da fisioterapia estava liberada para os clubes da capital. Além disso, o mandatário revelou que entraria em contato com a diretoria para entender o que tinha acontecido.

Marcelo Crivella:



"Pelo conselho, não foi autorizada a volta aos treinos, foi autorizada a volta a fisioterapia, amanhã tem outra reunião do conselho. Não é uma decisão nossa, é das circunstâncias, da curva(de contagio). — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 19, 2020

Em contato com a reportagem da Goal, a assessoria da Prefeitura informou que:



"Houve uma reunião de presidentes de alguns clubes de futebol, entre eles o do Flamengo, com o gabinete de crise da Prefeitura e a comunidade médico-científica que assessora o município e não houve unanimidade para o retorno aos treinos. Portanto, esse tipo de atividade não poderia ocorrer.

Na reunião ficou definido, apenas, que os atletas que estavam parados e necessitam de tratamento poderiam voltar à fisioterapia. Também foi debatido um caderno de encargos para o retorno, mas somente após situação da pandemia melhorar na cidade.

A Secretária Municipal de Saúde, Beatriz Busch, vai fazer contato com o clube e verificar a situação, informando sobre o impedimento para treinos"

No mesmo dia, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, acompanhado do chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure, estiverem em um almoço com o presidente Jair Bolsonaro debatendo a volta dos treinos e jogos. Conforme trouxe a reportagem da Goal, foi solicitado que o Ministério da Saúde elabore um protocolo para a volta dos jogos e a possibilidade dos clubes deslocarem seus elencos e comissões para treinarem em Brasília, por conta do veto na cidade do Rio.

Mais times

Apesar de garantir que esperava o aval das autoridades para a volta dos treinos, o Flamengo realizou, pelo segundo dia consecutivo, atividades no seu centro de treinamentos. O clube, conforme já havia trazido a reportagem da Goal, se vê protegido juridicamente quanto ao retorno das atividades, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação.

Mais artigos abaixo

Fla: na 'briga' pela volta aos treinos

Não é de hoje que o Flamengo busca a volta dos treinos. No início do mês, o Rubro-Negro assinou um documento junto à FERJ e outros clubes do Rio visando o retorno dos treinos. Das equipes que disputam o , apenas e não assinaram.

O clube foi também um dos primeiros a elaborar um protocolo de segurança, encomendou mais de 600 testes e já fez duas levas de exames em seus funcionários e jogadores. Além disso, importou uma máquina, que deve chegar no início de junho, para realizar a desinfecção antes de cada atleta ou funcionário entrarem no centro de treinamento.