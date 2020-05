Flamengo se vê protegido juridicamente por volta aos treinos, mas impasse interno segue

Diretoria garante ter parecer jurídico que permite retomar as atividades no CT

De olho na volta das atividades no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, o se resguardou juridicamente e acredita estar protegido para retomar os treinos mesmo com as restrições impostas pelo decreto do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que proíbe o funcionamento de academias, centros de ginástica e similiares no estado.

Na visão do clube, o decreto abre brecha e, por isso, as atividades poderiam ser retomadas. O tema, no entanto, é debatido internamente. Na semana passada, o Flamengo divulgou os resultados dos exames feitos em funcionários, jogadores e familiares, com três positivos para o coronavírus no elenco principal, além de dois jogadores que apresentaram anticorpos da doença.

No total, foram 38 positivos, o que ligou o sinal de alerta no clube sobre a retomada das atividades. Novos exames foram encomendados e o Flamengo espera testar novamente ainda esta semana. Os testes se tornarão de praxe, com o intervalo de pelo menos 14 dias.

No entanto, jogadores e o departamento de futebol, seguem receosos quanto ao retorno neste momento. Desgaste da imagem do Flamengo, familiares em risco e funcionários são as principais preocupações dos atletas. Recentemente, o clube perdeu o massagista Jorginho, com cerca de 40 anos de casa, por conta do coronavírus.

Mais artigos abaixo

A diretoria tenta mostrar ao futebol que dará a segurança necessária para a retomada das atividades, esta semana, o clube encomendou uma máquina de desinfecção e uma série de outros dispositivos de segurança na luta contra o vírus.

Quando os treinos serão retomados? A diretoria ainda não sabe, mas espera que pelo menos em junho possa retormar as competições, como o , ainda paralisado por conta da pandemia e para isso, quer estar preparado e com uma "pré-temporada" feita, com todas as restrições, no Ninho do Urubu.