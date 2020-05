Clubes do Rio de volta aos treinos? Ferj quer, e só Botafogo e Flu não assinam nota

Federação do Rio e grande maioria dos clubes cariocas são a favor da volta dos treinos e fazem apelo às autoridades; Botafogo e Fluminense são contra

Os clubes cariocas e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) iniciaram um apelo para convencer as autoridades do estado da possibilidade de que os treinos sejam retomados com segurança a todos os envolvidos. Em uma nota de esclarecimento, divulgada nesta sexta-feira (8), as partes apresentaram argumentos e as iniciativas de higiene e distanciamento que seriam tomadas para viabilizar o retorno das atividades.

O movimento acontece em um momento em que há um aumento no número de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro e no , de maneira geral, o que pode dificultar a autorização. Além disso, há poucos dias o realizou testes em 293 pessoas do clube, da quais 38 tiveram resultado positivo para a Covid-19, incluindo três jogadores do time profissional. Números muito diferentes do que foi apresentado pelos clubes europeus que estão retomando suas atividades.

Dos 16 clubes da primeira divisão do , 14 foram favoráveis ao movimento. As duas exceções ficaram por conta de e , que não assinaram o documento.

Mais times

O isolamento social está em vigor até o próximo dia 11 em todo o estado carioca e até dia 15 na cidade do Rio de Janeiro. Após esse período, as medidas serão reavaliadas e podem ser endurecidas.

NOTA DE ESCLARECIMENTO DO FUTEBOL DO RIO. pic.twitter.com/dPMY9gqOqz — FERJ (@FFERJ) May 8, 2020

E como fica a volta do Carioca?

Ainda pendente de autorização dos governos municipal e estadual, a Ferj também discutiu nos últimos dias um plano de ações para a retomada dos jogos no futebol carioca. O plano inclui a utilização de apenas três estádios - Maracanã, Nilton e São Januário - para a realização das últimas duas rodadas da .

Mais artigos abaixo

As duas rodadas que faltam para o fim a Taça Rio comportam 12 jogos no total. As finais, a princípio, seriam realizadas no Maracanã. Os estádios também passariam por vistorias preliminares para higienização completa para as partidas, que obviamente, seriam realizadas com portões fechados, sem a presença de público.

A Federação também está avaliando o uso de profissionais dos clubes atuando como gandulas e maqueiros. A intenção é reduzir ao máximo o número de pessoas envolvidas nas partidas. Assim, massagistas, preparadores físicos ou fisioterapeutas que não trabalhem em determinada rodada poderiam auxiliar em outro jogo. Todos teriam que usar luvas, máscaras e álcool gel.