Flamengo volta ao CT para avaliações físicas e jogadores aprovam protocolos de segurança

Todos os jogadores e funcionários testaram negativo para o covid-19 nos exames realizados na última segunda-feira(18)

Depois de receber o elenco profissional, membros da comissão técnica e funcionários no Ninho do Urubu, na última segunda-feira(18), para realizar exames do covid-19, o informou, nesta terça(19), que todos testaram negativo.

Os atletas retornaram ao centro de treinamento nesta manhã para, segundo apuração da Goal.com, realizarem exames físicos. O clube tem como objetivo adiantar todos os testes para iniciar os treinos assim que receber o aval das autoridades, mesmo garantindo estar juridicamente protegido quanto ao retorno.

Os jogadores e a comissão técnica do Fla realizaram exames e avaliações físicas nesta manhã. Respeitando o protocolo acordado com a FERJ, o manterá em segurança e testará periodicamente atletas e colaboradores envolvidos no cotidiano do Ninho.



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/tGrDj1ausS — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 18, 2020

Internamente, a diretoria acredita que a retomada dos treinos acontecerá esta semana e que, nesta quarta-feira(20), o elenco pode novamente voltar ao Ninho do Urubu. Além disso, o clube espera uma votação na ALERJ que visa autorizar os jogos do no Maracanã.

Antes receosos, os jogadores do Flamengo se mostram impressionados com os protocolos de segurança desenvolvidos pelo clube para viabilizar a retomada das atividades. A maior preocupação, no entanto, continua sendo com os funcionários que vivem uma realidade diferente em suas casas.