Seleção inicia preparação para a última Data Fifa de 2026 com jogadores do Brasileirão

A seleção brasileira iniciou no último sábado (7) a preparação para a última Data Fifa de 2026, quando enfrentará Japão e Singapura em dois amistosos na Ásia. Os primeiros jogadores a se apresentarem à delegação foram atletas que atuam no Brasileirão, entre eles nomes que farão sua estreia com a camisa da Amarelinha e outros que já tiveram oportunidades na equipe nacional.
O primeiro grupo foi formado por Arthur Dias, do Athletico-PR, André Luiz, do Corinthians, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, Gabriel Bontempo, do Santos, e Pedro Morisco, do Coritiba. Entre os cinco jogadores, André e Jonathan Jesus são os estreantes na seleção principal. Ainda neste domingo, a expectativa é pela chegada de outros três convocados: Bento, goleiro do Al-Nassr, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, ambos do Arsenal.
A programação da comissão técnica prevê que Carlo Ancelotti tenha 16 jogadores à disposição para o primeiro treinamento, marcado para segunda-feira (9). Além dos atletas que já estarão em Singapura, nomes como Vinícius Júnior e Endrick, do Real Madrid, também são esperados no decorrer do dia, assim como outros convocados que atuam no futebol europeu. A atividade será realizada no estádio Jalan Besar.
Outros oito jogadores devem se apresentar na terça-feira (10), enquanto o grupo só estará completo na quarta-feira (11), com as chegadas de Alisson Santana e Marlon Gomes, ambos do Shakhtar Donetsk. A convocação inicial de Ancelotti contou com 26 nomes, mas passou a ter 25 após o corte de Danilo, do Botafogo, por lesão. Além dos convocados, o goleiro Philipe Gabriel, do time sub-20 do Vasco, também acompanha a delegação para ganhar experiência com a Seleção principal.
Os últimos compromissos do Brasil em 2026 serão disputados em Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no sábado (14 de novembro), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Depois, a equipe de Ancelotti encerra a temporada diante da seleção anfitriã, na terça-feira (17 de novembro), às 7h (de Brasília), no mesmo estádio.
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Veja abaixo a convocação do Brasil para a Data Fifa de novembro
Goleiros: Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba)
Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma).
Meias: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).
Atacantes: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).