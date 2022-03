Seleção brasileira destrona Bélgica no ranking da FIFA e faz história nas Eliminatórias

Com a goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, a seleção brasileira deve reassumir a ponta do ranking da Fifa, o que não acontece desde 2017.

Após o resultado expressivo construído fora de casa, o Brasil fez, em tese, o suficiente para tirar a atual líder, Bélgica, da liderança.

A Bélgica, por sua vez, conquistou 1828.45 pontos até o momento, mas, nesta Data Fifa, somou apenas um empate contra a Irlanda, por 2 a 2, e uma vitória contra Burkina Faso, por 3 a 0.

O ranking da Fifa, aliás, passou a ter um critério diferente de pontuação desde 2018. Agora, as posições no ranking de cada seleção, o peso das partidas e o número de gols são levados em consideração na contagem. Dessa forma, o Brasil tem tudo para assumir a ponta com as duas últimas goleadas seguidas por 4 a 0 sobre o Chile e a Bolívia, respectivamente.

Além disso, a seleção comandada por Tite fez história mais uma vez. Isto porque, com a vitória, o time brasileiro alcançou a marca de melhor campanha das Eliminatórias Sul-Americanas em toda a história, com 45 pontos conquistados - com um jogo a menos.

Até o momento, o recorde era da seleção argentina comandada por Marcelo Bielsa. Na ocasião, a seleção albiceleste conquistou 43 pontos para a disputa da Copa do Mundo de 2022.

Agora, o Brasil aguarda pelo sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022, que acontece nesta sexta-feira (1), em Doha, no Qatar, às 13h (de Brasília). Vale lembrar que, para o sorteio, o Brasil já está garantido como cabeça de chave de um dos grupos pelo atual ranking de seleções da Fifa.