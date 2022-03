Seleção brasileira, a plataforma para salvar o 2022 de Neymar

O momento não poderia ser melhor para Neymar estar com a seleção brasileira. Principal nome do nosso futebol, o camisa 10 se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, com semblante de alívio. As últimas semanas, vale destacar, estiveram entre as mais difíceis para Neymar em sua história no PSG. E agora que o título da Champions League, único sonho que permeia a equipe parisiense, ruiu de forma traumática contra o Real Madrid, a camisa canarinho aparece como plataforma para salvar o 2022 do nosso maior craque atual.

Neymar, que domina em artilharia e número de assistências a história do Brasil nesta Era Tite, vai disputar os jogos da seleção contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A nossa equipe nacional, vale destacar, já está com a vaga garantida em meio a uma campanha irreparável no certame classificatório. Mas os duelos serão importantes para ajudar o camisa 10 a se preparar visando o principal evento do ano: o Mundial no Qatar.

Neymar precisa responder nos gramados, com o futebol que sabemos que é capaz de jogar. As críticas em relação às suas exibições mais recentes pelo PSG são justificáveis, em que pese a bela assistência para o gol marcado por Mbappé na derrota frente ao Madrid que sacramentou a eliminação do Paris na Champions.

Apesar de ainda ser capaz de momentos espetaculares, fato é que Neymar faz uma de suas temporadas mais fracas desde que chegou ao futebol europeu.

Se analisarmos as estatísticas, esta campanha 2021/22 é a que apresenta as menores médias de ações por 90 desde sua chegada na europa nos seguintes quesitos, segundo a Opta Sports: gols marcados (0.36), gols esperados (0.41 de xG), assistências (0.22), assistências esperadas (0.24 de xA), tentativas de dribles (7.45) e dribles completados (3.18).

Ou seja, mastigando estes números é possível dizer que, desde sua ida para o futebol europeu, esta é a pior temporada de Neymar em número de gols, da qualidade das suas chances para fazer estes gols, da qualidade de chances que cria para seus companheiros e da dificuldade que impõe aos seus adversários.

No primeiro jogo após a traumática (mais uma, aliás) eliminação na Champions para o Real Madrid, Neymar foi, ao lado de Messi, vaiado pelos torcedores do Paris Saint-Germain. A imprensa europeia diz que o brasileiro poderia nem mais estar nos planos do clube francês para as próximas temporadas.

Na França, fala-se em vestiário dividido entre sul-americanos e franceses no Parque dos Príncipes, e a mais nova notícia envolvendo o craque brasileiro foi na verdade uma séria acusação: segundo o jornalista Daniel Riolo, da RMC Sport, Neymar vai aos treinos de seu clube “em um estado lamentável, no limite de estar bêbado”. Seja verdade ou não, fato é que o clima não parece ser dos mais favoráveis para o camisa 10.

É dentro deste cenário que a seleção brasileira aparece como possibilidade de salvar a temporada de Neymar. O primeiro fator favorável é o carinho que todos da equipe nutrem pelo ex-santista, como ficou claro nas palavras de Lucas Paquetá na entrevista coletiva realizada na Granja Comary.

“Ter ele conosco é um privilégio. Particularmente, quando tenho o Neymar do meu lado me sinto muito mais forte, assim como meus companheiros. E ele também sente o mesmo quando está na seleção, a gente se motiva mais, se abraça mais, isso nos torna mais fortes. A cobrança existe, independente de momento. O PSG foi eliminado e a imprensa e os torcedores vão cobrar sobre isso. Ele vem se recuperando de uma lesão, vem cada vez mais forte para nos ajudar na Seleção, tenho certeza que ele vai fazer isso muito bem”, disse o jogador do Lyon.

Mesmo com a Copa do Mundo sendo disputada apenas em novembro. Até lá, o principal craque brasileiro precisa dar mostras de que seu pensamento está apenas no futebol. A resposta de Neymar, nesta sua temporada bastante aquém do esperado, não pode ser através de um informe publicitário: tem que vir em boas atuações na Copa do Mundo com o Brasil. A seleção é a plataforma para salvar o 2022 de Neymar.