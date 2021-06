Os artilheiros e garçons da seleção brasileira na 'Era Tite'

Neymar, Gabriel Jesus e mais: saiba quais são os jogadores mais decisivos desde a chegada do técnico, em 2016

Tite assumiu o comando da seleção brasileira em 2016 e logo de cara agradou, tanto pelos resultados quanto pelo futebol de sua equipe. Se antes da chegada do técnico a classificação para a Copa do Mundo de 2018 chegou a estar sob risco, após a estreia do comandante o Brasil conseguiu encaminhar a vaga para o torneio realizado na Rússia.

Apesar da queda nas quartas de final do Mundial, para a Bélgica, o trabalho de Tite seguiu em alta e o treinador segue até hoje no comando técnico. Entretanto, ao contrário do cenário visto antes daquela Copa do Mundo, o ciclo visando o Mundial de 2022 começou a mostrar algumas críticas em relação ao técnico. O título da Copa América de 2019 veio dentro do Maracanã, mas a campanha teve seus percalços.

No momento atual, o selecionado canarinho disputa as Eliminatórias visando a Copa do Mundo de 2022 e até o presente momento é a única equipe 100%. Mas quais são os jogadores mais utilizados por Tite desde sua chegada? Quem é o seu grande artilheiro e qual jogador é dono do maior número de assistências? Confira, abaixo, um raio-x completo dos jogadores do Brasil nesta ‘Era Tite’.

Quem tem mais jogos com Tite

Philippe Coutinho tem sido o nome mais utilizado por Tite desde 2016, com 46 jogos. O meia é seguido por Gabriel Jesus e pelo zagueiro Marquinhos. Coutinho é também o que mais vezes foi titular, mas o destaque fica para Casemiro – que nunca iniciou uma partida no banco de reservas sob o comando do comandante.

JOGADOR Jogos Titular Philippe Coutinho 46 40 Gabriel Jesus 41 35 Marquinhos 40 36 Roberto Firmino 37 24 Casemiro 37 37 Alisson 35 35 Thiago Silva 34 31 Neymar 33 31 Willian 32 18 Miranda 27 25 Dani Alves 25 25 Paulinho 24 24 Fernandinho 24 11 Richarlison 23 13 Renato Augusto 22 16 Arthur 21 18 Everton Cebolinha 18 6 Filipe Luís 18 15 Alex Sandro 17 13 Marcelo 16 16 Danilo 14 14 Douglas Costa 14 5 Lucas Paquetá 13 4 Ederson 11 11 Fagner 10 9 Allan 10 5 Renan Lodi 8 6 Taison 8 0 Eder Militão 8 5 Fabinho 8 3 David Neres 7 4 Giuliano 6 3 Diego Souza 5 2 Fred 5 2 Rodrigo Caio 4 2 Weverton 4 4 Walace 4 2 Alex Telles 4 1 Everton Ribeiro 4 2 David Luiz 3 3 Douglas Luiz 3 2 Rodrygo 3 0 Pablo 2 2 Lucas Lima 2 1 Dedé 2 1 Jemerson 2 1 Geromel 2 1 Rafinha 2 1 Luan 2 0 Bruno Henrique 2 0 Rodriguinho 2 0 Felipe 2 0 Dudu 1 1 Neto 1 1 Diego Alves 1 1 Gil 1 1 Fábio Santos 1 1 Willian Arão 1 1 Robinho 1 1 Gustavo Scarpa 1 0 Andreas Pereira 1 0 Jorge 1 0 Cássio 1 0 Gabi 1 0 Felipe Anderson 1 0 Emerson 1 0 Lucas Moura 1 0 Wesley 1 0 Vinícius Júnior 1 0 Diego 1 0 Camilo 1 0 Matheus Henrique 1 0 Pedro 1 0 Bruno Guimarães 1 0

Artilheiros do Brasil com Tite

Gabriel Jesus e Neymar são os maiores goleadores da seleção brasileira nesta ‘Era Tite’, seguidos por Philippe Coutinho e Roberto Firmino.

JOGADOR Gols Gabriel Jesus 18 Neymar 18 Philippe Coutinho 14 Roberto Firmino 12 Paulinho 8 Richarlison 8 Casemiro 3 Thiago Silva 3 Willian 3 Miranda 3 Everton Cebolinha 3 Marquinhos 2 Renato Augusto 2 Marcelo 2 Lucas Paquetá 2 Diego Souza 2 Dani Alves 1 Arthur 1 Filipe Luís 1 Alex Sandro 1 Danilo 1 Taison 1 David Neres 1 Dudu 1

Líder em assistências com Tite

Em relação aos passes para gols, ninguém contribuiu tanto quanto Neymar: foram 18 assistências no total, o dobro em relação ao segundo colocado – Gabriel Jesus.

JOGADOR Assists Neymar 18 Gabriel Jesus 9 Willian 8 Philippe Coutinho 7 Roberto Firmino 5 Dani Alves 4 Renan Lodi 4 Paulinho 3 Richarlison 2 Casemiro 2 Everton Cebolinha 2 Renato Augusto 2 Marcelo 2 Danilo 2 Douglas Costa 2 Giuliano 2 Miranda 1 Marquinhos 1 Arthur 1 Filipe Luís 1 David Neres 1 Fernandinho 1 Rodrigo Caio 1

Tite na seleção brasileira

Ao todo, Tite comandou a seleção brasileira em 52 jogos: acumula 38 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas considerando todos os jogos. Excluindo jogos amistosos são 27 jogos, 21 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota – justamente para a Bélgica, nas quartas de final do Mundial de 2018.