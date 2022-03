Real Madrid mostra gigantismo para conquistar a Champions - e 'ganhar' Mbappé

Kylian Mbappé sonha em jogar pelo Real Madrid, isso não é segredo para ninguém. Este, inclusive, foi um dos principais assuntos antes do confronto entre o seu PSG contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, durante os embates de ida e volta e agora que os espanhóis conseguiram uma contundente classificação para a fase adiante – eliminando os parisienses com uma vitória de virada, por 3 a 1, após derrota por 1 a 0 no primeiro encontro.

A equipe treinada por Carlo Ancelotti mostrou força, entrega constante, cabeça fria e uma qualidade absurda de futebol. Tanto no conjunto de suas peças quanto nas individualidades de seu conjunto.

Acima de tudo, o Real Madrid deu a demonstração de que o adversário que quiser batê-lo não pode, quando o assunto é Champions League, errar. O maior campeão do torneio pune. Donnarumma, goleiro do PSG, errou, Benzema empatou e depois marcou outros dois – contando com participação brilhante de Luka Modric no segundo, além da presença de Vini Júnior.

Se alguém duvidava que este Real Madrid era um dos grandes favoritos para ganhar o título europeu, a exibição contra o PSG deixou claro que não se pode duvidar da camisa merengue na competição mais importante de clubes do planeta. Claro, isso não quer dizer que vai ou não ser campeão. O Real Madrid não tem o melhor futebol da Europa na atualidade, como fazem Manchester City, Bayern ou Liverpool. Mas competem como poucos e conhecem a competição como nenhum outro. Sabem vencer jogos.

O Real Madrid acabou com o sonho do PSG de conquistar a Champions League mais uma vez... 👀 pic.twitter.com/4rk4qJBsAA — GOAL Brasil (@GoalBR) March 9, 2022

Ao bater o PSG por 3 a 1, de virada, e se garantir nas quartas de final, o Real Madrid não mostrou gigantismo apenas para conquistar a Champions. Deu uma enorme demonstração para Kylian Mbappé.

O atacante francês do PSG, autor de um golaço no jogo de ida, foi ovacionado pela torcida madridistas antes do pontapé inicial mesmo sendo, ele, um representante de outro time. Além disso, enquanto desfilava seu futebol fazendo um gol que valeu, e outros dois bem anulados, escutou o apoio urrante que vinha das arquibancadas do Bernabéu – o palco onde sempre sonhara em um dia jogar.

Além do fator torcida, Mbappé também viu, de dentro do campo, mais uma tentativa frustrada de seu PSG na Champions League enquanto o Real Madrid jogava como uma máquina. O semblante sério e chateado quando a eliminação parisiense já era uma certeza foi um atestado de seu espírito competidor, mas evidente que, passada a frustração pela derrota (ou quem sabe até durante isso), Mbappé vai imaginar como seria atuar neste time.

Como será?

Getty Images

Ele já sabe como é tabelar com Benzema, seu companheiro de seleção, mas imagine só também ter um Modric incansável na construção e criação de jogadas logo atrás de você? Imagine só fazer parte de uma instituição viva da Champions League?

Contra o PSG, nas oitavas de final desta Champions, o Real Madrid deu uma demonstração gigante de força. Mostrou que é um candidato a ganhar a taça... e também para ganhar Mbappé – cujo contrato no Parque dos Príncipes se encerra na atual temporada. Pois foi justamente contra o time de Mbappé, e para Mbappé, que os merengues usaram todo o poder de sedução que possuem a nível esportivo.